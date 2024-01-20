可以寄杯、互換冷熱！　超商「大杯美式、拿鐵買2送2」今天限定搶

▲超商限時1天咖啡買2送2。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

囤起來！有超商祭出限時1天「指定咖啡買2送2」優惠，且開放寄杯、冷熱互換，每人限購2組，今（20）日上午10時準時於APP開搶；門市則加碼還有大杯拿鐵、霜淇淋第2件10元等好康，通通不能放過。

全家今（20）日於APP隨買跨店取祭出「大杯特濃美式／特濃拿鐵同品項買2送2」限定優惠，換算下來，單杯美式28元有找，拿鐵則是33元有找，且開放寄杯、冷熱互換，每人限購2組，可兌換期限至4月30日前，數量有限、售完為止；門市部分至1月21前則有大杯經典拿鐵（冷熱不限）、Fami!ce霜淇淋（口味任選）可享「第2件10元」優惠，小確幸快收。

▲7-11門市、APP也有指定咖啡飲品優惠等喝。

另，7-11全門市自即日起至1月24日也有「CITY系列指定同品項第2杯10元」優惠，包含CITY CAFE大杯美式咖啡（冰／熱）、CITY CAFE大杯熱卡布奇諾咖啡、CITY TEA現萃茶英式紅茶（冰／熱）；而OPEN POINT行動隨時取至1月23日前也推188元咖啡飲品組合優惠，品項有「To b. by agnès b.經典冰可可3杯188元」、「風味系列指定冰飲任選4杯188元」、「青梅冰茶5杯188元」、「珍珠指定飲品任選4杯188元」、「燕麥指定飲品任選4杯188元」及「冰精品燕麥拿鐵3杯188元」。