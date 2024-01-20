　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

可以寄杯、互換冷熱！　超商「大杯美式、拿鐵買2送2」今天限定搶

▲▼全家咖啡。（圖／業者提供）

▲超商限時1天咖啡買2送2。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

囤起來！有超商祭出限時1天「指定咖啡買2送2」優惠，且開放寄杯、冷熱互換，每人限購2組，今（20）日上午10時準時於APP開搶；門市則加碼還有大杯拿鐵、霜淇淋第2件10元等好康，通通不能放過。

全家今（20）日於APP隨買跨店取祭出「大杯特濃美式／特濃拿鐵同品項買2送2」限定優惠，換算下來，單杯美式28元有找，拿鐵則是33元有找，且開放寄杯、冷熱互換，每人限購2組，可兌換期限至4月30日前，數量有限、售完為止；門市部分至1月21前則有大杯經典拿鐵（冷熱不限）、Fami!ce霜淇淋（口味任選）可享「第2件10元」優惠，小確幸快收。

▲▼7-11咖啡。（圖／7-11提供）

▲7-11門市、APP也有指定咖啡飲品優惠等喝。

另，7-11全門市自即日起至1月24日也有「CITY系列指定同品項第2杯10元」優惠，包含CITY CAFE大杯美式咖啡（冰／熱）、CITY CAFE大杯熱卡布奇諾咖啡、CITY TEA現萃茶英式紅茶（冰／熱）；而OPEN POINT行動隨時取至1月23日前也推188元咖啡飲品組合優惠，品項有「To b. by agnès b.經典冰可可3杯188元」、「風味系列指定冰飲任選4杯188元」、「青梅冰茶5杯188元」、「珍珠指定飲品任選4杯188元」、「燕麥指定飲品任選4杯188元」及「冰精品燕麥拿鐵3杯188元」。

  【你可能也想看】

►美國好市多出招抓「共享會員卡」！台灣也跟進？　業者回應了
►腿排、雞腿都吃得到！　速食店「8塊炸雞桶買1送1」限時16天搶
►限定10天搶！超商「3大隱藏版優惠」來了　送19元咖啡、15元熱狗

ET快訊
準備大降溫！　一圖看賞雪攻略
快訊／行人闖鐵軌　當場被列車撞死
「脆了嗎？」綠檢討年輕票流失　搶攻threads找回社群戰主
學霸夫妻駭人命案！Google工程師「痛毆嬌妻」血濺加州屋
快訊／網紅道歉了！　亂爆「華航素食餐」神隱4天
寒流壓境倒數！低溫下修「急凍60小時」探6度

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

速食店超狂「1公尺刮刮卡」開搶！　中1符號免費吃1公尺派對巨飽盒

可以寄杯、互換冷熱！　超商「大杯美式、拿鐵買2送2」今天限定搶

寒流倒數「全聯火鍋、發熱衣買1送1」！抗寒備戰採買優惠一次看

超商獨家開賣「日本人氣零食」！爽吃帆立貝、海帶莖　任選買2送1

酒類禮盒首選威士忌！Johnnie Walker XR系列「民調三指標奪冠」龍年送禮旗開得勝

東森購物「年終亂賣會」　迪士尼小家電破盤價開賣

寒流來襲！超商祭百項抗寒商品　暖暖包買1送1、發熱衣加99元多1件

向麥當勞請願「24小時賣滿福堡」　2萬網友響應：薯餅也該跟進！

【廣編】啟動整併後最大規模換卡　「星展eco永續卡」系列亮相

超商周末小確幸來了！泡麵、飲料下殺買1送1　面紙8抽20入特價59元

呱吉轟愛莉莎莎挺阿北1句話：噁心！　曝為流量拿道歉片報名「最佳演技獎」

敲開存2年豬公見滿滿千鈔　男出動點鈔機結算共300萬

麥當勞雙屍最後身影曝　詭異1分鐘成關鍵！

陳柏霖陪女友逛街「買單包色」　聽「郭雪芙分享飲控」狂偷笑XD

恐怖休旅故意撞車「迴轉再撞人」　民眾急跳開！求監視器影像緝兇

不爽男友幫別的女生夾菜　女子深夜哭鬧恐被罰1.8萬

台中麥當勞停車場命案身分曝！夫妻上周簽字離婚　昨開完家暴庭

台中知名商圈藏40間淫窟　10嫩妹遭狠抽皮肉錢

麥當勞雙屍最後身影曝！詭異1分鐘成關鍵　疑前夫埋伏殺人再自戕

不評論傅崐萁欲選立法院長　韓國瑜：下周一大家有話應會和盤托出

速食店超狂「1公尺刮刮卡」開搶！　中1符號免費吃1公尺派對巨飽盒

可以寄杯、互換冷熱！　超商「大杯美式、拿鐵買2送2」今天限定搶

寒流倒數「全聯火鍋、發熱衣買1送1」！抗寒備戰採買優惠一次看

超商獨家開賣「日本人氣零食」！爽吃帆立貝、海帶莖　任選買2送1

酒類禮盒首選威士忌！Johnnie Walker XR系列「民調三指標奪冠」龍年送禮旗開得勝

東森購物「年終亂賣會」　迪士尼小家電破盤價開賣

寒流來襲！超商祭百項抗寒商品　暖暖包買1送1、發熱衣加99元多1件

向麥當勞請願「24小時賣滿福堡」　2萬網友響應：薯餅也該跟進！

【廣編】啟動整併後最大規模換卡　「星展eco永續卡」系列亮相

超商周末小確幸來了！泡麵、飲料下殺買1送1　面紙8抽20入特價59元

速食店超狂「1公尺刮刮卡」開搶！　中1符號免費吃1公尺派對巨飽盒

假社福團體騙幫老人送餐...2年詐領5百萬交通費　還優先打疫苗

別讓國三生枉死！網友串連全台快閃：籲檢討少年犯刑責

精神不濟高雄男深夜自撞公車亭「車頭全毀」　撞斷燈桿糗卡安全島

卡森斯首秀有台籃王牌控衛相助　雲豹一哥蔣淯安確定復出

快訊／台鐵「內壢－中壢」死傷事故！行人闖鐵軌當場被撞死

5國家智慧景區登場！上網就能「觀星追月」　將建制綠島海下影像

室內空污、甲醛、寵物異味全消滅！日本獨家「黑科技」空清機解救過敏兒

玩苗栗必備攻略！特搜「10家道地」客家合菜餐廳　懷舊與法式華麗

陸官方回應郝劭文女兒遭霸凌！　抓出「學校3大問題」事件急轉彎

慎入！巨蟒排尿伴隨「屁聲烙賽」　畫面太衝擊網驚呆：第一次看到

消費熱門新聞

超商大杯美式、拿鐵買2送2今天搶

快來試手氣！超商咖啡飲品買1送1爽喝

超商獨賣「日本人氣零食」任選買2送1

電信資費大戰開打聰明消費者看這

全聯最大買1送1來了！年前囤貨必衝

抗寒流！全聯火鍋、發熱衣買1送1

麗仕黑亮洗髮乳家樂福爆賣！

「平替版茅乃舍」全聯買得到！銅板價康寶日式美味高湯CP值超高

超商連3天拿鐵、霜淇淋第2件10元

今天就買！超商咖啡飲品組合只要188元

大事大條！林美秀睡到摔下床脊椎滑脫　差點丟了主持棒

尚好「A」統一麵包食在安心

不到3百就能吃五星佛跳牆！全聯獨家年菜

盤點最該入手「寶藏家電」　網友按讚2024沒它不行！

更多熱門

相關新聞

米其林綠星餐廳插旗微風南山

米其林綠星餐廳插旗微風南山

米其林綠星餐廳「小小樹食」去年開出了忠泰店、DIAMOND TOWERS店，2024全新年度則是插旗微風南山百貨，位於6樓的櫃位已圍起來施工，預計上半年開幕。

超商獨賣「日本人氣零食」任選買2送1

超商獨賣「日本人氣零食」任選買2送1

日本超商首例！全家湯匙吸管要收費了

日本超商首例！全家湯匙吸管要收費了

開信箱「收到500元全家禮券」　1細節有問題

開信箱「收到500元全家禮券」　1細節有問題

寒流來襲！超商祭百項抗寒商品、優惠

寒流來襲！超商祭百項抗寒商品、優惠

關鍵字：

美食情報美食雲超商全家7-11

讀者迴響

熱門新聞

《新十二生肖》貝瑪長大了！變身超兇刑警

他坐麥當勞等17分鐘　見前妻回賓士車痛下殺手

麥當勞雙屍「刀刀要命」　一家5口開心合照曝

「股神」虧損22億　雲南白藥宣布「封股」

明天大寒！財運旺炸「7生肖」上榜了

資產多少才會「不缺錢」？過來人曝心得

龍俊亨正面認愛泫雅！　「雖然有點突然」

巷口收編流浪貓「體型巨大化」依偎懷裡　媽媽傻眼：

韓國瑜傻眼　「江傅之爭」引爆國民黨內風暴

入冬「冷最久」寒流要來了！最凍時刻出爐　連3天「探6度」

36歲澳門人妻網紅秦思輕生身亡！丈夫哀痛證實

神隱4天道歉了！網紅亂爆「華航素食餐」認錯：你們不該受這樣傷害

大叔抽菸跑全馬成績超猛　照片瘋傳栽了

快訊／西門町五福大樓清晨大火！警消搶救中

149.9萬！進口休旅入手大降14萬

更多

最夯影音

更多
呱吉轟愛莉莎莎挺阿北1句話：噁心！　曝為流量拿道歉片報名「最佳演技獎」

呱吉轟愛莉莎莎挺阿北1句話：噁心！　曝為流量拿道歉片報名「最佳演技獎」
敲開存2年豬公見滿滿千鈔　男出動點鈔機結算共300萬

敲開存2年豬公見滿滿千鈔　男出動點鈔機結算共300萬

麥當勞雙屍最後身影曝　詭異1分鐘成關鍵！

麥當勞雙屍最後身影曝　詭異1分鐘成關鍵！

陳柏霖陪女友逛街「買單包色」　聽「郭雪芙分享飲控」狂偷笑XD

陳柏霖陪女友逛街「買單包色」　聽「郭雪芙分享飲控」狂偷笑XD

恐怖休旅故意撞車「迴轉再撞人」　民眾急跳開！求監視器影像緝兇

恐怖休旅故意撞車「迴轉再撞人」　民眾急跳開！求監視器影像緝兇

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

限時抽!阿聯酋商務艙機票

限時抽!阿聯酋商務艙機票

阿聯酋航空杜拜商務艙機票+高級酒店住宿等好禮，總價值超過26萬元!等你來拿!

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【2024新春賀禮】免費投籃去！

【2024新春賀禮】免費投籃去！

東森廣場台北車站新春送好禮～免費去投籃

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面