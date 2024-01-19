北市府估陽明山有望降雪！教育局宣布：學校可視狀況決定停班停課

▲北市府預估22到23日陽明山地區有降雪可能。圖為2018年陽明山雪景。（圖／翻攝鄭明典臉書）



生活中心／台北報導

入冬最強寒流即將影響台灣，台北市教育局今天表示，依市府天氣討論會預報，22至23日陽明山地區有降雪可能，提醒因應寒流影響，請教職員工生留意自身安全，學校可視狀況決定停班停課。

教育局表示，依北市府113年度1月份第一次天氣討論會預報，明（20）日鋒面通過後東北季風增強，明日晚間至22日清晨市區最低溫約13°C、平地空曠地區及近山區最低溫可下探至12°C左右、山區最低溫約7°C。22日白天起寒流南下且持續降溫，平地平均風力約2至4級、山區平均風力約2至5級，22至23日陽明山地區有降雪可能。

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教育局請各級學校掌握天氣資訊，並依天然災害停止上班及上課作業辦法第8條及第9條第3項：「學校首長視實際情形自行決定停止上班及上課」辦理，倘決定停班停課，請一併報教育局備查。

教育局指出，因應大陸冷氣團及鋒面影響，教職員工生應注意身體保暖，另應注意因氣溫降低緊閉門窗，易形成通風不良環境，恐肇生燃氣熱水器、鍋爐裝置使用不當引起一氧化碳中毒之意外事件，教育局持續要求各級學校利用集會、朝會時間、學校網頁、電視牆及電子字幕機等，多元管道方式實施一氧化碳中毒觀念宣導，使師生能時時注意自身安全及提高防災意識，確保師生安全。

教育局在寒假期間校安中心派有專責值班人員提供服務，若教職員工生在假期時發生各類意外或災害事件時，可運用各級校園安全聯繫電話請求協助，以發揮早期預警、即時通報、資源整合及緊急應變等功能。教育局校安中心專線電話：02-27256444，傳真：02-27252869。