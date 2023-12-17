新北校園電梯奪命！女玻璃工「臉變形」慘死　施工一半啟動原因曝

▲蘆洲某國小電梯夾死人 。（圖／記者戴上容翻攝）

記者戴上容／新北報導

新北蘆洲某國小昨（16）日發生死亡意外！當時外包商51歲丈夫與42歲妻子在電梯內安裝玻璃，下秒不明原因電梯突自己啟動，王女來不及閃避，當場上半身遭夾，臉部嚴重變形、左手前臂骨折，警消到場後將王女從夾困的電梯中救出，王女送往新光醫院搶救後仍宣告不治。對此，新北市府蘆洲警分局、勞工局和工務局都派人到場稽查、了解事發原因。

各單位進一步追查「電梯移動」原因，原來當時玻璃外包商莊姓丈夫，與妻子王女在電梯內安裝玻璃，為了要測量電梯距離，莊男命另一位60歲李姓工人按電梯。未料，電梯中「配重錘」墜落砸中王女頭部，王女當場臉部嚴重變形、左手前臂骨折，搶救後仍宣告不治；李姓工人後續被依過失致死罪函送法辦，然而詳細肇事尚待王女確切死因才能做歸屬。

對此，新北工務局表示，該案於今年6月16日開工，裝設鋼骨構造無障礙電梯、昇降組數1組，有關工地現場未做妥安全維護部分，將依違反建築法63條處承造人、監造人或拆除人6千元以上3萬元以下罰鍰，目前以勒令工地停工改善。

勞工局則表示，勞檢處已要求施工單位立即停止電梯相關作業，在改善計畫未經核備前，不得再使勞工從事該項作業；至於肇災電梯為何遭人誤觸，及雇主是否有採取相關管制措施，將列為未來調查重點。

如事後確認雇主涉有過失，因已涉嫌構成職安法所定的刑事責任，將函請司法機關偵辦，嗣後如經不起訴、緩起訴處分確定或無罪、緩刑裁判確定時，再依職安法處3-30萬元罰鍰。為保障罹災者家屬權益，勞檢處將要求雇主給付職災補償費用，同時協助家屬辦理職災慰助，並通報勞保局提供必要的協助。