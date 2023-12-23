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新北突襲稽查6處「密室逃脫」全部不合格！　最高開罰30萬

▲▼ 新北消保官稽查6處密室逃脫，全數不及格 。（圖／法制局提供）

▲▼ 新北消保官稽查6處密室逃脫，全數不及格 。（圖／法制局提供）

記者戴上容／新北報導

密室逃脫正夯，但因遊戲中與隊友被困在密閉空間解謎，或因劇情需要而在昏暗燈光下爬行，也使遊戲存在安全風險。新北市法制局消費者保護官，1個月內會同經發局、工務局、消防局等人員針對轄內6間密室逃脫進行聯合稽查，發現6家業者均未完成「建築物公共安全」申報，已移請相關主管機關開罰，最高可罰30萬元。

新北市政府消保官表示，10、11月間會同經發局、工務局及消防局人員，針對6家密室逃脫業者進行聯合稽查，發現6家業者均未完成建築物公共安全申報，4處業者未完整標示收退費標準與注意事項，2處業者未有場地安全標示，6家業者全數不合格。

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消保官表示，此次稽查針對「是否投保公共意外責任險」、「建築物公共安全申報」、「定型化契約條款」、「場地安全標示」及「消防安全設備」等項目進行重點查核，發現投保部分6家業者均已完成，消費者參加活動簽訂保障契約部分，4間不合格業者也在輔導後改善。

▲▼ 新北消保官稽查6處密室逃脫，全數不及格 。（圖／法制局提供）

消保官補充，中央主管機關目前雖未針對「密室逃脫產業」所公告定型化契約應記載及不得記載事項，但為確保定型化契約條款符合平等互惠原則，消保官針對6家業者於粉絲專頁或網站有關收費、訂金及退費規定說明不清的部分，均輔導業者詳實標明並改善完畢。

場地安全標示部分，有2家業者經輔導後改善，消防安全設備部份則是全數通過，但在建築物公共安全申報部分，6家業者均未經核准變更使用，未完成申報，將由工務局依建築法開罰6萬以上、30萬以下。

消保官提醒民眾，參與密室逃脫前，應詳閱遊戲注意事項，並確認自身狀況是否適合參加遊戲，也應充分瞭解收費制度，避免消費糾紛，遊戲中務必遵守工作人員指示，才能安全遊玩。

▲▼ 新北消保官稽查6處密室逃脫，全數不及格 。（圖／法制局提供）

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