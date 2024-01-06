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新店寶橋路水溝染紅！環保局2天緝凶　化工廠：不知這麼嚴重

▲▼ 新店寶橋路水溝被汙染成紅色 。（圖／記者戴上容翻攝）

▲▼ 新店寶橋路水溝被汙染成紅色 。（圖／記者戴上容翻攝）

記者戴上容／新北報導

新北市新店區寶橋路後方水溝3日下午出現紅色廢水，溪流被染成駭人血色，情景相當可怕，環保局接獲通報，連續2天沿相關水路清查鄰近工業區業者，5日查出是「數倍科技有限公司」印表機墨水顏料沿廠內排水路排至水溝內，環保局依法告發，最重可處600萬元罰鍰並命其立即停止排放、限期清理改善。業者表示，「不知道洗東西的水排出去這麼嚴重」。

環保局表示，於3日下午1時許接獲民眾通報後，立即派員前往稽查，發現新店區寶橋路186號後方水溝有明顯紅色廢水情事，緊急向上游溯源追查，因該水溝鄰近處有許多樹林及房屋的限制，加深查緝難度。

稽查人員於是穿著青蛙裝通過涵洞、穿越樹林及於窄巷內追尋蛛絲馬跡，一路追查至晚間，由水路研判應為某工業區排水路流出，隔(4)日再度前往該工業區逐家詳查。

▲▼ 新店寶橋路水溝被汙染成紅色 。（圖／記者戴上容翻攝）

最終查獲廢水來自工業區內數倍科技有限公司，查該公司從事色漿、甘油、水等原料進行攪拌製造及分裝，產出印表機墨水產品，屬水污染防治法列管之化工業，未領有環保局核發「廢水排放許可」文件逕行排放廢水於地面水體，已違反水污染防治法第14條第1項規定，環保局依法告發，並令立即停止排放。業者表示，不知道洗東西的水排出去這麼嚴重，他們會立刻改善，避免顏料的廢水排出造成河川變色。

環保局表示，業者從業項目或規模屬於水污染列管事業，應向環保機關申請核發排放許可證或簡易排放許可文件後，並依登記事項運作，始得排放廢（污）水，否則即違反相關規定，除面臨高額罰鍰外，並會面臨後續停工停業處分，將得不償失，也同時呼籲市民倘發現任何污染，請立即撥打1999市政服務專線通報，並留下相關具體資訊及位置，共同守護我們的環境與生活品質。

▲▼ 新店寶橋路水溝被汙染成紅色 。（圖／記者戴上容翻攝）

▲▼ 新店寶橋路水溝被汙染成紅色 。（圖／記者戴上容翻攝）

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