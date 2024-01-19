春節蘇花改南來北往這2天車最多！花警疏運措施一次報你知

▲花蓮太平洋燈會期間，警方將針對活動場地周邊實施交通管制措施。（圖／花蓮縣警察局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

今年春節連續假期自2月8日（四）至2月14日（三）共計7天。據交通部公路局預估，蘇花路廊南下進入花蓮縣車流量以2月10日（星期六）最多，當日總量約在1萬8,000輛次；北上離開則為2月13日(星期二)最多，當日總量約在2萬2,000輛次。

交通疏運資訊方面，本次台9線蘇花路廊車多壅塞時段，南下預估為2月8日（小年夜）5至10時、10日（初一）4至14時、11日（初二）6至12時及12日（初三）7至15時；北上則為2月11日（初二）14至17時、12日（初三）10至21時、13日（初四）10時至翌（14）日2時及14日（初五）10至23時；易壅塞路段主要為蘇澳至東澳段、東澳至南澳段、南澳至和平段及和中至崇德段。

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公路局為增加蘇花路廊大眾運輸服務競爭力，規劃於蘇澳地區及崇德地區尖峰時段設置大客車優先通行措施，同時於蘇澳至東澳、南澳至和平、和中至和仁路段實施時段性開放大客車行駛路肩。花蓮縣警察局呼籲鄉親利用非尖峰時段避開車潮，或多搭乘大眾運輸工具，以縮短行旅時間。

交通管制方面，太魯閣國家公園管理處在今年春節連續假期期間，為「合歡山雪季」及「中橫交通管制」需要，分別公告省道「台8線」及「台14甲線」交通管制措施。其中「合歡山雪季」交通管制時間自去年12月30日起至今年2月29日止為期62日，實施管制路段為台14甲線大禹嶺至合歡山遊客服務中心、翠峰至合歡山遊客服務中心路段，倘雪季期間遇路面積雪或結冰時，自下午5時至翌日上午7時視實際情況進行預警性封閉管制路段，相關訊息將於當日下午3時由太魯閣、埔里工務段發布。

▲合歡山區周邊道路遇路面積雪或結冰時，視情進行預警性封閉管制。

「中橫交通管制」部分，時間自2月11日（初二）至2月13日（初四）為期3日，每日上午8時至下午2時30分，在台8線中橫公路太魯閣遊客中心至天祥間推出免費遊園專車，實施管制路段為台8線185.4公里（富世村路段）及167.1公里天祥路段，時間為每日上午8時至下午3時（天祥管制點至3時30分），以機動管制放行車流（天祥管制點每逢單點放行10分鐘）為原則，在富世村立霧客棧管制點於外側車道停等放行，內側車道提供園區內居民（含管制放行點以西富世村居民）、管制區內工作人員、公路養護單位及緊急搶修車輛通行，視當日合歡山地區雪季管制情形與中橫公路與各遊憩據點停車場狀況機動調整開放通行時間。

大型活動交通管制方面，花蓮縣政府預定於2月3日至3月4日（為期31日）在花蓮市太平洋公園舉辦「2024花蓮太平洋燈會」，活動舉辦及場地撤除期間（2月3日至3月18日）園區內禁止汽車進入（機車可自公園南側進入停車$，鄉親如自行開車前往有停車需要，可將車輛停放於重慶路東大門停車場(付費)、五權街停車場（付費）、三民街停車場（付費）、福町路與福建街交叉口停車場（付費）、明禮路停車場(付費)、自由街停車格(付費)、花崗山停車場、和平路停車格(付費)、南濱路停車格（付費）或北濱街路旁等，再步行至會場欣賞燈會。

花蓮縣警察局特別提醒鄉親，鑑於花蓮市南濱路與和平路口鄰近太平洋公園，預估燈會期間入夜後將吸引大量人、車潮遊訪，因夜間燈光較昏暗，建議步行前往的民眾能隨身佩帶閃）反）光配件提高辨識度，以降低事故風險，也呼籲汽（機）車駕駛人行經行人穿越線時，務必注意有無行人，並依規定暫停讓行人先行。

局長王旭昌表示，竭誠歡迎大家至花蓮旅遊，體驗在地獨特自然風景，也提醒出發前可至本局官方網頁了解本縣最新科技執法設備設置地點及取締項目資訊，並遵守交通安全規則及警方疏導作為，避免讓荷包失血；同時也向鄉親拜個早年，謹祝大家新的一年「龍年行大運，好運龍總來」！

