　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

春節蘇花改南來北往這2天車最多！花警疏運措施一次報你知

▲花蓮太平洋燈會期間，警方將針對活動場地周邊實施交通管制措施。（圖／花蓮縣警察局提供，下同）

花蓮太平洋燈會期間，警方將針對活動場地周邊實施交通管制措施。（圖／花蓮縣警察局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

今年春節連續假期自2月8日（四）至2月14日（三）共計7天。據交通部公路局預估，蘇花路廊南下進入花蓮縣車流量以2月10日（星期六）最多，當日總量約在1萬8,000輛次；北上離開則為2月13日(星期二)最多，當日總量約在2萬2,000輛次。

交通疏運資訊方面，本次台9線蘇花路廊車多壅塞時段，南下預估為2月8日（小年夜）5至10時、10日（初一）4至14時、11日（初二）6至12時及12日（初三）7至15時；北上則為2月11日（初二）14至17時、12日（初三）10至21時、13日（初四）10時至翌（14）日2時及14日（初五）10至23時；易壅塞路段主要為蘇澳至東澳段、東澳至南澳段、南澳至和平段及和中至崇德段。

[廣告]請繼續往下閱讀...

公路局為增加蘇花路廊大眾運輸服務競爭力，規劃於蘇澳地區及崇德地區尖峰時段設置大客車優先通行措施，同時於蘇澳至東澳、南澳至和平、和中至和仁路段實施時段性開放大客車行駛路肩。花蓮縣警察局呼籲鄉親利用非尖峰時段避開車潮，或多搭乘大眾運輸工具，以縮短行旅時間。

交通管制方面，太魯閣國家公園管理處在今年春節連續假期期間，為「合歡山雪季」及「中橫交通管制」需要，分別公告省道「台8線」及「台14甲線」交通管制措施。其中「合歡山雪季」交通管制時間自去年12月30日起至今年2月29日止為期62日，實施管制路段為台14甲線大禹嶺至合歡山遊客服務中心、翠峰至合歡山遊客服務中心路段，倘雪季期間遇路面積雪或結冰時，自下午5時至翌日上午7時視實際情況進行預警性封閉管制路段，相關訊息將於當日下午3時由太魯閣、埔里工務段發布。

▲花蓮太平洋燈會期間，警方將針對活動場地周邊實施交通管制措施。（圖／花蓮縣警察局提供，下同）

合歡山區周邊道路遇路面積雪或結冰時，視情進行預警性封閉管制。

「中橫交通管制」部分，時間自2月11日（初二）至2月13日（初四）為期3日，每日上午8時至下午2時30分，在台8線中橫公路太魯閣遊客中心至天祥間推出免費遊園專車，實施管制路段為台8線185.4公里（富世村路段）及167.1公里天祥路段，時間為每日上午8時至下午3時（天祥管制點至3時30分），以機動管制放行車流（天祥管制點每逢單點放行10分鐘）為原則，在富世村立霧客棧管制點於外側車道停等放行，內側車道提供園區內居民（含管制放行點以西富世村居民）、管制區內工作人員、公路養護單位及緊急搶修車輛通行，視當日合歡山地區雪季管制情形與中橫公路與各遊憩據點停車場狀況機動調整開放通行時間。

大型活動交通管制方面，花蓮縣政府預定於2月3日至3月4日（為期31日）在花蓮市太平洋公園舉辦「2024花蓮太平洋燈會」，活動舉辦及場地撤除期間（2月3日至3月18日）園區內禁止汽車進入（機車可自公園南側進入停車$，鄉親如自行開車前往有停車需要，可將車輛停放於重慶路東大門停車場(付費)、五權街停車場（付費）、三民街停車場（付費）、福町路與福建街交叉口停車場（付費）、明禮路停車場(付費)、自由街停車格(付費)、花崗山停車場、和平路停車格(付費)、南濱路停車格（付費）或北濱街路旁等，再步行至會場欣賞燈會。

▲花蓮太平洋燈會期間，警方將針對活動場地周邊實施交通管制措施。（圖／花蓮縣警察局提供，下同）

花蓮縣警察局特別提醒鄉親，鑑於花蓮市南濱路與和平路口鄰近太平洋公園，預估燈會期間入夜後將吸引大量人、車潮遊訪，因夜間燈光較昏暗，建議步行前往的民眾能隨身佩帶閃）反）光配件提高辨識度，以降低事故風險，也呼籲汽（機）車駕駛人行經行人穿越線時，務必注意有無行人，並依規定暫停讓行人先行。

局長王旭昌表示，竭誠歡迎大家至花蓮旅遊，體驗在地獨特自然風景，也提醒出發前可至本局官方網頁了解本縣最新科技執法設備設置地點及取締項目資訊，並遵守交通安全規則及警方疏導作為，避免讓荷包失血；同時也向鄉親拜個早年，謹祝大家新的一年「龍年行大運，好運龍總來」！
 

ET快訊
女駕駛猛撞緩撞車！　釀國道3車追撞
夫在車上等！人妻遭裸胸揉壓　2幼女偷看意外揭發色密醫
假App詐騙　老闆3300萬全沒了
斷與傅崐萁搭檔　韓國瑜：我跟江啟臣「雙進雙出」
快訊／外資認錯爆買台股801億　創史上第二
快訊／台中麥當勞命案　1男1女死亡

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

婆婆突獻殷勤！煮1鍋麵「逼大家吃光」　背後真相曝全場嚇壞

折抵好多金「他驚拿到0元發票」！苦主現身了：真的中獎

學測明登場！台大設25間身障考場　訂製6張輪椅專用應試桌

好市多「好多金」折抵要注意！他急喊別做這件事：中獎拿不到錢

春節蘇花改南來北往這2天車最多！花警疏運措施一次報你知

追蹤10年肺結節無異常！低劑量電腦斷層　男幸運揪出零期肺癌

武嶺至松雪樓解除加掛雪鏈！單線雙向通行　夜間不排除預警封閉

最強寒流「全台大降溫」時程出爐！10度上下擺盪至少48小時

XBB疫苗打氣增3成！Novavax16.5萬劑放行　疾管署：下周可恢復預約

第27年！彰化市豪發1.75億敬老金　2.9萬長者現金6千元落袋

柴犬走失飼主急報警　便當店尋獲！吃了2支雞腿

台鋼最強外掛安芝儇！ 領Win Stars登場熱舞

服務台遭強風反鎖廟公求助　女警施展縮骨功3分鐘搞定

台灣小球迷飛超過1萬公里　登NBA告白！哈登愛心回應

飼主出差返台...4萌柴接機！　聽熟悉呼喚秒飛撲：好想你

她卵巢癌...手術4次+化療11次　籲別輕忽小腫瘤：隨時會反撲

讓兒選要當警察或消防員　2歲娃竟奶音回「當小偷！」

男跑步突倒地「無心跳」　休假消防員即刻救援搶命

視網膜開砲「愛莉莎莎出來道歉」！　她否認刪限動…不甩爭議曬出國照

改編唱Remix饒舌版《我期待的不是雪》

婆婆突獻殷勤！煮1鍋麵「逼大家吃光」　背後真相曝全場嚇壞

折抵好多金「他驚拿到0元發票」！苦主現身了：真的中獎

學測明登場！台大設25間身障考場　訂製6張輪椅專用應試桌

好市多「好多金」折抵要注意！他急喊別做這件事：中獎拿不到錢

春節蘇花改南來北往這2天車最多！花警疏運措施一次報你知

追蹤10年肺結節無異常！低劑量電腦斷層　男幸運揪出零期肺癌

武嶺至松雪樓解除加掛雪鏈！單線雙向通行　夜間不排除預警封閉

最強寒流「全台大降溫」時程出爐！10度上下擺盪至少48小時

XBB疫苗打氣增3成！Novavax16.5萬劑放行　疾管署：下周可恢復預約

第27年！彰化市豪發1.75億敬老金　2.9萬長者現金6千元落袋

杜絕中國牡蠣洗產地　陳亭妃要求邊境逐批檢驗

台積電期貨夜盤交易22日17:25全球首發　交易時間達16小時35分鐘

傅崐萁有意爭立法院長？　媒體人：朱立倫想奪回主導權的戲

懷裡抱「11kg巨貓」超撒嬌！媽媽養6年充滿疑惑：明明食量也不大

狗狗太安靜主人驚覺不對勁　X光一照「50多條髮帶」塞肚

西門町捕獲野生八點檔女神！「真人娜美」張家瑋露小蠻腰吸粉

女駕駛國3猛撞緩撞車！後車急切「彈飛碰聯結車」　工人嚇喊三字經

集保所2023年八大亮點成績出爐　基富通友善理財平台基金存量破1200億

婆婆突獻殷勤！煮1鍋麵「逼大家吃光」　背後真相曝全場嚇壞

給客提前1.5小時入住！對方再提「1要求」他崩潰　同業：千萬別寵

「岡山→台南」鬼打牆4小時　駕駛回家看後車窗有白色手印

生活熱門新聞

快訊／高鐵拍板「年終總獎金逾6個月」　春節罷工危機解除

日月潭上百隻台灣鯛浮頭取暖引網友議論

華航素食餐「飢餓30」空服員發文：氣到睡不著

被違停擋路！他反嗆西施：賣肉還檳榔

「這波寒流將是入冬以來最冷」　氣象達人2重點示警

「科目三」舞蹈賽被罵翻！寧夏夜市道歉了

三上悠亞鐵粉「當AV演員」想同框女神　結局爆悲劇！

這波寒流「霸王級」？專家搖頭：但冷很久

華航「素食餐」烏龍爆料延燒！空服員要求網紅道歉　員工集體喊告

不是九份、淡水　新北「最強景點」是這！

明起寒流凍全台「陰冷降破6℃」　大屯山降雪臨界點

流感、新冠雙夾擊　急診醫曝「6重症前兆」

台積電上班「薪水老公的2倍」　婆婆討：紅包1人8萬8

他點名「窮人3特徵」　網曝1習慣：超明顯

更多熱門

相關新聞

春節前快速通關　抵押權登記案件馬上辦

春節前快速通關　抵押權登記案件馬上辦

台東縣政府113年各地政事務所舉行「春節前快速通關，抵押權登記案件馬上辦」便民業務，於25日至2月7日期間，優先審查金融機構之抵押權設定及權利內容變更等登記案件，並於收件後4小時內即可領件。

力求萬全！關警辦理「113年重要節日安全維護工作」任務講習

力求萬全！關警辦理「113年重要節日安全維護工作」任務講習

屏縣2/5~14春節計程車加成　加收50元

屏縣2/5~14春節計程車加成　加收50元

彰化市豪發1.75億敬老金　長者每人6千

彰化市豪發1.75億敬老金　長者每人6千

春節搭乘公共運輸享優惠　屏東監理站報您知

春節搭乘公共運輸享優惠　屏東監理站報您知

關鍵字：

春節蘇花改南來北往疏運措施報你知

讀者迴響

熱門新聞

40間大淫窟滅了！「純慾真E胸」銷魂被逮

若爆發第3次世界大戰　這12國最安全

快訊／30歲人氣韓歌手衝進警局　自爆：這是警局嗎，我要自首吸毒

「為什麼幫她夾菜！」情侶深夜大吵恐罰1.8萬

台積電直衝625元！Joeman解套了

質疑作票陷風波！愛莉莎莎新限動僅留1句話

44歲女星「有避還懷孕」婆婆怒了

快訊／高鐵拍板「年終總獎金逾6個月」　春節罷工危機解除

1女陳屍麥當勞停車場！店員見2人「滿身血」嚇瘋

黃國昌拒當副院長　簽承諾書只當2年立委

149.9萬！進口休旅入手大降14萬

研究：男人愛愛平均5.5分鐘就繳械

日月潭上百隻台灣鯛浮頭取暖引網友議論

買新車不熟性能！女駕駛撞死外婆

華航素食餐「飢餓30」空服員發文：氣到睡不著

更多

最夯影音

更多
柴犬走失飼主急報警　便當店尋獲！吃了2支雞腿

柴犬走失飼主急報警　便當店尋獲！吃了2支雞腿
台鋼最強外掛安芝儇！ 領Win Stars登場熱舞

台鋼最強外掛安芝儇！ 領Win Stars登場熱舞

服務台遭強風反鎖廟公求助　女警施展縮骨功3分鐘搞定

服務台遭強風反鎖廟公求助　女警施展縮骨功3分鐘搞定

台灣小球迷飛超過1萬公里　登NBA告白！哈登愛心回應

台灣小球迷飛超過1萬公里　登NBA告白！哈登愛心回應

飼主出差返台...4萌柴接機！　聽熟悉呼喚秒飛撲：好想你

飼主出差返台...4萌柴接機！　聽熟悉呼喚秒飛撲：好想你

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

限時抽!阿聯酋商務艙機票

限時抽!阿聯酋商務艙機票

阿聯酋航空杜拜商務艙機票+高級酒店住宿等好禮，總價值超過26萬元!等你來拿!

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【2024新春賀禮】免費投籃去！

【2024新春賀禮】免費投籃去！

東森廣場台北車站新春送好禮～免費去投籃

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面