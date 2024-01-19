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向麥當勞請願「24小時賣滿福堡」　2萬網友響應：薯餅也該跟進！

▲▼麥當勞豬肉滿福堡買1送1。（圖／業者提供）

▲麥當勞滿福堡一直是人氣餐點，甚至有網友發起請願，希望全天供應。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

麥當勞早餐滿福堡長年來都是人氣餐點，不過只限定在上午10點半前販售，讓不少網友常常表示「希望整天都吃得到」。近有網友在臉書發起活動「向麥當勞總公司請願滿福堡24小時都要賣」，雖然看似無厘頭，卻吸引超過2萬網友響應，還有不少人表示「薯餅也該跟進！」

▲▼網友發起「向麥當勞總公司請願滿福堡24小時都要賣」活動，短短幾天超過2萬人響應。（圖／翻攝自Facebook）

▲網友發起「向麥當勞總公司請願滿福堡24小時都要賣」活動，短短幾天超過2萬人響應。（圖／翻攝自Facebook）

網友在Facebook發起活動「向麥當勞總公司請願滿福堡24小時都要賣」，表示「總之給我隨時起床都吃的到ㄛ」，雖是趣味性質活動，但短短幾天就超過2萬網友響應！

不少人湧入留言「早餐系列應該24小時都賣，火腿蛋堡是絕配」、「24小時都賣的滿福堡才是好的滿福堡！」更有許多薯餅鐵粉也紛紛表示「可以和薯餅一起賣」、「薯餅也要跟上！」、「建議薯餅也是」、「沒有薯餅我是不會參加的」。

▲▼麥當勞早餐。（圖／記者許力方攝）

▲除了滿福堡，也有不少人請願薯餅也該加入。（圖／記者許力方攝）

事實上這不只是第一次在網路有人討論相關話題，過去幾年時常有網友敲碗，許願麥當勞早餐可以全天販售，還有人讚嘆「豬肉滿福堡加蛋有股魔力，為什麼可以這麼美味？」紛紛討論「關鍵在馬芬堡的堡體」，也有人認為「厲害的是那顆蛋！」不少人希望在宵夜也能吃到無敵豬肉滿福堡加蛋，並哀嚎「假日都起不來，來不及10點半前去吃，嗚嗚」。

有關麥當勞早餐無法全天供應的原因，麥當勞並未做回應。不過先前也有網路文章討論到，涉及廚房的生產線及配置效率，若全天供應的餐點增加，項目複雜化，很可能會影響出餐速度與品質；而麥當勞長期主打高品質餐點兼顧速度，成為全球最大人氣速食業，這些可能都是難以將早餐全天供應的原因。

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