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蘋果Vision Pro開賣在即　TrendForce：估出貨量50到60萬部

▲蘋果已開始安排Vision Pro培訓。（圖／9to5mac）

▲Vision Pro開賣在即。（圖／9to5mac）

記者陳俐穎／綜合報導

Apple Vision Pro預購在即，據TrendForce表示，Vision Pro是Apple 擴大虛擬頭戴裝置市場規模的重要布局，同時也可藉該產品躋身VR/AR市場，成為技術創新的先驅。若首購熱烈，預估2024年Vision Pro出貨量有機會達50到60萬台。

TrendForce表示，Vision Pro發表後使空間運算（Spatial Computing）備受矚目，允許用戶以自然直觀的方式與虛擬物件互動，一定程度上也為產業提供新意。同時，Sony於CES 2024宣布開發的XR頭戴設備主打空間內容創作的直觀操作與互動，也帶有空間運算的概念，且CES 2024可見Qualcomm、HTC、華碩、佐臻、雷鳥等紛紛展示VR、AR相關產品，應是預期Vision Pro有望帶起VR/AR產業熱度。

Vision Pro面臨的主要挑戰在於續航不夠、應用不足以及價格不斐，然而，依目前來看部分瓶頸有望解套。續航方面， Vision Pro雖需外接電源或使用行動電源，但其並非主攻遊戲，且使用者無須大幅移動，因此外接電源並非難事，行動電源兩小時的續航力與目前主流VR設備相當。

應用方面，Vision Pro甫發表後，蘋果便推出開發者工具、兼容性評估平台等，不僅現有應用程式可無縫轉移，開發者在創建新服務也幾乎無門檻，加上目前有UEVR工具可將一般遊戲轉為VR所用，品牌效應強大，故應有更多機會可衍生出多元的應用。價格方面，3499美元乍看雖高，在應用足夠、體驗良好、品牌忠誠度較高等前提下，3499美元的售價應仍會引起市場搶購。此外，若後續真的如市場盛傳將推平價版，則高價的Vision Pro反而能凸顯價差，刺激平價版的購買意願。

Vision Pro所採用的Micro OLED顯示器，現階段是以台積電CMOS背板，搭配日本大廠Sony進行蒸鍍製程的組合獨家供應。

TrendForce表示，Micro OLED目前生產良率仍僅約五成，除了導致兩片Micro LED兩片面板的售價高達700美元，也限縮今年Sony實際能供貨的面板數量，預估約100萬片，顯示出Micro OLED無疑是目前影響Vision Pro在壓縮成本效率，以及擴大出貨規模中最具決定性的關鍵零組件。

因此，增加Micro OLED供應商也自然成為Apple供應鏈管理的當務之急。除了Sony，據了解Apple也積極的評估並拉攏中國Micro OLED大廠視涯（SeeYA），預計最快2024年第三季視涯就有機會以第二供應商的姿態加入供應行列。

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