蘋果Vision Pro發售在即　外媒反饋：重到「脖子痛」

▲Vision Pro。（圖／蘋果）

記者陳俐穎／綜合報導

蘋果Vision Pro發售在即，但根據最新媒體評論，蘋果Vision Pro 頭戴式裝置，可能會導致佩戴者頸椎疼痛。目前至少有3 人報告回饋表示，短時間佩戴後，由於產品重量原因，脖子感到不適甚至疼痛。

媒體評論普遍回饋Vision Pro過重，外媒Engadget 的編輯 Cherlynn Low 表示，體驗開始15 分鐘後，明顯感受到 Vision Pro 頭戴裝置的重量，再過5 分鐘，頸部感到明顯疼痛。The Verge 的 Victoria Song 也感到不適，她表示在演示結束時，開始感覺到重量，配戴一段時間後，開始感到輕微的頭痛。當摘下時，這種緊張感立刻消失。

YouTuber Marques Brownlee 在第三次戴上Vision Pro 頭戴裝置後，也提及了配戴重量。他表示 Vision Pro 的重量幾乎讓人難以承受，讓新奇感大打折扣。他在 X 上也表示，最糟糕的是這東西重量。雖然有些新的很酷的應用程式可以看看，但真的太重了。

蘋果為了解決Vision Pro 的舒適性問題，為這款頭戴裝置提供了兩種不同的綁帶，第一種是去年6 月在蘋果全球開發者大會上亮相的Solo Knit Band，具備寬大的波紋表面讓頭戴裝置看起來像科幻電影中的道具。第二種叫做Dual Loop Band，就像大多數其他VR 頭戴裝置上使用的鬆緊帶。