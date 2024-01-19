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【廣編】啟動整併後最大規模換卡　「星展eco永續卡」系列亮相

▲▼星展銀行,星展eco永續卡,信用卡。（圖／星展銀行提供）

▲星展永續卡系列全新上市產品權益內容及優惠活動。

圖、文／星展銀行

星展銀行（台灣）致力推動永續，積極將核心產品與永續結合。為了鼓勵卡友從日常消費響應永續，星展銀行（台灣）宣布推出「星展eco永續卡」全新權益，並啟動整併後最大規模的信用卡換發作業，攜手長期支持的社企和社創夥伴，推出多項綠色消費禮遇，並針對電動車及低碳交通提供加碼回饋，邀請客戶共同發揮永續影響力。

星展銀行（台灣）總經理黃思翰表示，星展一直關注環境議題，並串聯企業資源推動永續。「星展eco永續卡」是亞洲首張使用可生物分解材質PLA製作的信用卡，在完成永續卡系列換發作業後，星展銀行（台灣）更將成為亞洲第一大PLA材質信用卡發卡行。

「星展eco永續卡」全系列共推出五張卡別，除了原花旗卡友權益維持不變外，「星展eco永續卡」提供國內外一般消費享1.5%現金積點無上限，並針對國人喜愛的海外地區消費加碼提供最高至5%現金積點優惠，同時結合綠色消費加碼回饋，讓卡友能繼續安心「無腦刷」。星展銀行（台灣）針對低碳交通提供額外的綠色消費回饋，享最高至10%現金積點回饋。

星展銀行（台灣）官網：https://www.dbs.com.tw/personal-zh/cards/dbs_eco/index.html

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