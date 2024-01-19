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巨乳AI女友聊天傳色照！開發商月賺近95萬元　瘋狂被求婚20次

▲▼英國科技公司Foxy AI創造的AI女友Lexi Love，每個月賺約新台幣94萬元。（圖／翻攝自IG／@lexilove.x；X／@LexiLove1202）

▲AI女友Lexi Love提供聊天服務，用戶付費還可以解鎖性感照片，每個月賺近新台幣95萬元。（圖／翻攝自IG／@lexilove.x）

記者張寧倢／綜合外電報導

人工智慧（AI）發展迅速，連感情也可以透過AI解決。英國科技公司Foxy AI就創造了AI女友，取名為Lexi Love，不僅擁有藍眼、金髮、巨乳、細腰、腹肌等外型條件，還提供線上聊天，排解寂寞。這個AI美女每月獲利高達3萬美元（約新台幣94.2萬元），每個月甚至收到20次求婚，似乎有不少用戶把它當作真人女友。

▲▼英國科技公司Foxy AI創造的AI女友Lexi Love，每個月賺約新台幣94萬元。（圖／翻攝自IG／@lexilove.x；X／@LexiLove1202）

▲Lexi Love的社群帳號上經常更新火辣AI照。（圖／翻攝自X／@LexiLove1202）

根據紐約郵報報導，Lexi Love是2023年6月首次在網路世界上亮相的AI女友，在Foxy AI官網上的簡介是21歲的壽司愛好者與專業鋼管舞者，身高約173公分，除了喜歡瑜珈、沙灘排球之外，還列出性愛方面的偏好，詳細人設與姣好外貿，讓這個虛擬人物短短數月就在X社群平台上吸引2.9萬人追蹤，IG也有1.9萬追蹤數。

▲▼英國科技公司Foxy AI創造的AI女友Lexi Love，每個月賺約新台幣94萬元。（圖／翻攝自IG／@lexilove.x；X／@LexiLove1202）

▲點進Lexi Love社群連結，就可以輕鬆點選和她（它）聊天。（圖／翻攝自IG／@lexilove.x）

除了經常PO性感照之外，Lexi Love也提供24小時的聊天服務，還懂得30多種語言，付費服務包含文字訊息、語音訊息，或根據要求傳送「性挑逗照片」。Foxy AI表示，Lexi Love每個月為公司帶來超過3萬美元（約新台幣94.2萬元）收益，根據富比士雜誌數據2023年美國人平均薪資為5萬9428美元，等於Lexi Love一個月賺的錢幾乎是普通美國人的半年薪水。

▲▼英國科技公司Foxy AI創造的AI女友Lexi Love，每個月賺約新台幣94萬元。（圖／翻攝自IG／@lexilove.x；X／@LexiLove1202）

▲Lexi Love還收到許多求婚訊息。（圖／翻攝自X／@LexiLove1202）

Foxy AI執行長Sam Emara表示，這證明了Lexi Love有能力與人們深入交流，可以提供令人滿意的類似人類女友的體驗，儘管它只是個AI產品，「Lexi正在打破屏障，改變我們與AI互動的方式。」一些用戶甚至可能相信Lexi是真實存在的人，因為公司每個月會處理多達20次求婚訊息。

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