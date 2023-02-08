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ChatGPT引爆AI搜索大戰！　美銀：Google將成難對付對手

▲▼ 谷歌,GOOGLE。（圖／路透社）

▲谷歌發布人工智慧（AI）聊天機器人「Bard」。（圖／路透社）

記者吳珍儀／綜合報導

各大科技公司相繼推出迎戰「ChatGPT」的AI聊天機器人，谷歌在周一（6）日發布人工智慧（AI）聊天機器人「Bard」，近來爆火的競爭對手。美國銀行（Bank of America）表示，谷歌將在AI領域成為難以對付的競爭者，股價有望出現兩位數漲幅。

谷歌母公司Alphabet股價今年迄今漲幅已達20.78%，美銀研究分析師Justin Post於最新報告表示，Alphabet還有可能攀升至119美元，叫周二收盤價107.64美元再上漲超過一成。

Post表示，根據行業專家的說法，谷歌擁有廣泛的計算基礎，可能比ChatGPT有更多數據可以參考，在搜索上有很大優勢。Post認為，新一波人工智能競爭已到來，但谷歌在技術方面已有多年投資，為人工智能戰設下良好基礎。

AI之戰即將到來，微軟也在周二推出新版人工智慧搜索引擎Bing和Edge瀏覽器，兩者皆採用與ChatGPT相同的AI技術。新版Bing基於OpenAI的語言模型，可簡單切換到人工智慧聊天模式；新的Edge瀏覽器則是推出「聊天」和「撰寫」兩個增強AI的功能。

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