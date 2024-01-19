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愛爾蘭總理稱台灣是中國一部分　楊子葆：應為口誤

▲▼愛爾蘭總理瓦拉德卡（Leo Varadkar）。（圖／路透社）

▲愛爾蘭總理瓦拉德卡（Leo Varadkar）。（圖／路透社）

文／中央社

愛爾蘭總理瓦拉德卡17日晚間接受媒體採訪時說，愛爾蘭奉行「一中政策」，而台灣是「中國一部分」。駐愛爾蘭代表楊子葆告訴中央社，研判瓦拉德卡是「口誤」。

中國國務院總理李強17日下午與瓦拉德卡（Leo Varadkar）舉行雙邊會談，中國駐愛爾蘭大使館會後發布新聞稿宣稱，「愛方讚賞中國經濟社會發展取得的巨大成就，一貫恪守一個中國原則，希望中國早日實現和平統一」。中國環球電視網（CGTN）在報導也宣稱瓦拉德卡向李強表示，愛爾蘭將永遠遵守「一中原則」，並希望中國早日實現和平統一。

相關報導在愛爾蘭引發討論。瓦拉德卡17日晚間抵達瑞士出席世界經濟論壇（World Economic Forum, WEF）年會及其周邊活動。他在接受「愛爾蘭廣播電視」（RTÉ）記者採訪時澄清，他未向中方表達支持「一中原則」；事實上，他向中方重申愛爾蘭奉行「一中政策」。

不過，瓦拉德卡接下來的發言與他強調的「一中政策」矛盾。他說，愛爾蘭承認（recognise）「台灣是中國一部分（Taiwan is part of China）」；儘管愛爾蘭與台灣沒有外交或政治關係，雙方持續有經濟與文化關係。

瓦拉德卡指出，愛爾蘭的對中和對台政策未曾改變。

一如歐盟其他成員國，愛爾蘭奉行「一中政策」，而非北京宣傳的「一中原則」。「一中政策」未承認台灣是中華人民共和國一部份。

楊子葆回應中央社詢問時表示，瓦拉德卡的發言前後矛盾。總理府官員曾私下向楊子葆透露，瓦拉德卡有可能是受台灣的正式國名「中華民國」（Republic of China）以及過往的「一中各表」論述影響，因此一時口誤。

楊子葆說，將持續努力與愛爾蘭政府、國會、學界與媒體溝通，說明台灣是一個主權獨立國家，兩岸互不隸屬，以避免不必要的誤會。

值得一提的是，愛爾蘭副總理暨外交與國防部長馬丁（Micheál Martin）去年5月在愛爾蘭皇家科學院（Royal Irish Academy）國際關係年度會議發表主題演說時強調，儘管愛爾蘭將持續遵循「一中政策」，這不意味愛爾蘭不能與台灣發展經貿、文化以及人與人之間關係，也不意味愛爾蘭不能支持台灣有意義參與多邊平台。

他指出，台灣情勢和平穩定至關重要，任何企圖以武力單方面改變現狀的行為都不可被接受。

愛爾蘭從未在對中或對台政策官方文件提及「承認台灣是中國一部分」。

愛爾蘭國會友台小組主席麥基尼斯（John McGuinness）告訴中央社，愛爾蘭遵循歐盟的「一中政策」，此「一中政策」未涉及台灣地位。

愛爾蘭總理府目前不回應媒體與瓦拉德卡「一中」發言有關的提問。

 
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