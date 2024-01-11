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來台交換「修養提升了」！女陸生狂讚台人6美德　眾人見1點秒打臉

▲▼高教專題搭配示意照。高教崩壞、高教、大學校園、大學生、高等教育、台大、台大校門（示意圖／ETtoday資料照）

▲許多交換生來台讀書後，都對台灣人有禮貌守秩序的行為印象深刻。（示意圖／ETtoday資料照）

網搜小組／閔文昱報導

不少外國人對台灣的評價就是熱情、有禮貌。對此，大陸一名來台讀書的交換生透露，她自認為道德感很強，也蠻有禮貌，但來台後才發現周圍的人都是如此謙遜有禮，其中有6個習慣更是讓她特別有感，大讚「來到台灣後，個人修養也得到了提升」。貼文一出，引發熱議。

這名女交換生在小紅書發文分享在台灣的6個觀察，首先是第一個進電梯的人，會迅速站到按鈕處，為後面的人按開門鍵，到達相對應樓層之後，會繼續為同行者按下開門鍵，等電梯內其他人都離開了才出電梯；第2點，不管是老師還是學生，都會將「請、謝謝、抱歉」、「不好意思」、「麻煩了」等敬語和雅稱掛在嘴邊。

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原PO接著透露，第3，雖然很多路口沒有紅綠燈，但是路上行駛的汽機車百分百禮讓行人；第4點，平時接、遞東西都是用雙手，並習慣性身體前傾、往下彎以表尊重；第5點，通過狹窄空間時，會自動停下來等對方通過再自行通過；第6點，大家都很友善，待人接物都笑笑的，讓習慣冷著臉的人也都會不自覺被感染。

▲一名女陸生分享台灣人6美德，引發討論。（圖／翻攝自小紅書）

▲一名女陸生分享台灣人6美德，引發討論。（圖／翻攝自小紅書）

貼文一出，許多網友紛紛認同表示「電梯是真的，常常當電梯小姐」、「從小真的就是請常說請、謝謝、對不起，是紅色標語掛在小學大廳上，這都是台灣人口頭禪了」、「台灣人的素養真的算很好了，特別台北，但台南其實也很讚」、「如果有人不講請謝謝對不起，可是會生氣的」、「按電梯我深有感觸，每次都是我給人按電梯」。

不過，也有不少網友對於第3點「禮讓行人」表示懷疑，直言「禮讓行人讓我有夠懷疑，不知道行人地獄是形容哪裡嗎？」、「除了3其他還能認同」、「第3點不同意」、「3真的台灣還有很大的進步空間」、「第3點不會發生在台灣，沒看過行人地獄？」、「我怎麼沒被禮讓過？我可能在假的台灣」。

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