賴清德當選！薛瑞元曝衛福部2大優先任務：健保、人工生殖法修法

▲衛福部長薛瑞元出席台灣醫法實務論壇-台北場。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

2024總統大選由民進黨候選人賴清德勝選，當選感言直言健保財務永續為亟待解決的重大議題。衛福部長薛瑞元今（14）日透露，未來最優先要處理的2大法案，一個就是健保，由於涉及執行、制度面等面相非常廣，將是艱鉅工作；另一個則是在法律倫理上充滿挑戰的人工生殖法，都還要進一步凝聚共識。

總統大選結果揭曉，民進黨候選人賴清德、蕭美琴以558萬6019票當選第16屆總統、副總統，不過民進黨未達成國會過半目標，藍綠立委席次僅差1席。

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面對新的國會結構，賴清德說，台灣必須走向「溝通、協商、參與、合作」的政治，並點名亟待解決的重大議題，例如勞健保的財務永續，會建立政策溝通平台，來擴大討論基礎，廣納民意參與，跨越政黨鴻溝，尋求社會的最大公約數。

薛瑞元今日出席台灣醫法實務論壇致詞表示，談到未來很快就要著手處理的２個比較緊急的法案，第一個為健保、第二是人工生殖。薛瑞元說，昨天當選的賴清德副總統宣示健保、勞保會召開比較大的共識會議，讓全國各界都來凝聚共識，這裡會涉及修法，不是只有執行面問題，要從整個制度來看，是未來很大的事情，也是滿艱鉅工作。

另一個面臨法律上挑戰，則是和技術性、財務比較無關，但是法律倫理上比較有挑戰的人工生殖法。薛瑞元坦言，人工生殖法過去沒有把它放入優先順位，這屆立委選舉結果，三大黨團對人工生殖法都有提出意見，修法態勢恐無可迴避，也因此會變成優先處理法案，衛福部也會有一些想法，會凝聚共識把法案推出。

對於健保改革方向，薛瑞元受訪表示，健保非常複雜，面相很多，光是財務改革就涉及收入、收支，牽扯非常大，無法現在做很簡單的解釋，這部分每個改變都會牽扯民眾、付費端、醫療提供者方面，必需在中間尋求共識。