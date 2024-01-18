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追求循環經濟目標　彰濱設置先進設施助廢棄物去化

▲追求循環經濟目標，彰濱設置先進設施助廢棄物去化。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲彰濱工業區資源化處理中心BOT案舉辦環境影響說明會，公開說明健康風險評估規劃。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／台中報導

去年全台一般垃圾和事業廢棄物高達3241萬公噸，現有焚化爐1年只能消化650萬公噸，還有產業生產製造出的污泥堆積多年，尤其中部地區問題最為嚴重。政府為為紓緩公有焚化廠量能負荷，依環境部89年5月17日公告「彰濱工業區開發計畫開發內容暨審查結論變更環境影響差異分析報告」設置廢棄物焚化爐，並由晶鼎綠能科技公司得標。

焚化爐設置需經過環評通過，中山大學生物科學系特聘教授張學文的審查意見表示，彰濱工業區內的廢棄物焚化爐為處理工業區污水廠污泥及一般廢棄物資源化，兼具設置環境教育場所及綠色園區植栽，是不錯的循環經濟方向。

中興大學森林系副教授吳耿東也表示，台灣許多焚化爐都達使用期限，陸續屆齡停機，未來很少有機會興建大型處理設施；尤其現在進入循環經濟時代，能源載具一定逐步提升，效率必須提高，焚化爐會進行調整，進入燃燒爐階段，可以發電、去除廢棄物，讓台灣的資源獲得妥善的利用，且台灣法規不斷加嚴，在有把關情況下就不用擔心出問題。

根據規劃，彰濱工業區資源化處理中心佔地4.88公頃，其煙氣處理系統採多段式廢氣處理系統，降低空污排放，同時將鄰近區域之焚化爐排放量納入進行加成影響評估，透過先進處理設備，減少整體環境空污物排放量、降低健康風險疑慮。也承諾執行排放抵換措施，與設置24小時自動監測設施，政府與民眾隨時掌握煙囪排放情形。

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