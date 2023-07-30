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台南柳營科技園區設焚化爐　經發局長脫背心：我也反對！

記者林悅／台南報導

台南柳營科技園區將設置焚化爐，預估3年運轉，地方認為柳營工業區長期以來飄異味影響居民健康，如再設焚化爐生活環境品質更加惡劣，引發地方強烈反彈，30日下午台南市經發局召開說明會，令人意外地是，連到場說明的經發局長林榮川也表示，站在個人立場他也反對設立。

▲台南市經發局長林榮川脫下背心，表示站在個人立場他也反對設立。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市經發局長林榮川（左1）脫下背心，表示站在個人立場他也反對設立。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市經發局長林榮川脫下背心，表示站在個人立場他也反對設立。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲林榮川脫下代表經發局長的市府首長背心，以工程、環保專家的立場表態。

台南市柳營區篤農、重溪里的柳營科技園區2013年開發完成，目涵蓋化學材料製造、塑膠、機械、電子、紡織、食品、藥品、化學製品與金屬製品業，面積約245公頃，園區事業廢棄物長期都委外處理。

柳營工業區為解決事業廢棄物處理難題，且收受工業區外事業廢棄物，計畫興建焚化爐，今年5月底經環保署通過環差分析，焚化爐日處理量約80公噸，預估3年後運轉，將委外營運。

▲台南市經發局長林榮川脫下背心，表示站在個人立場他也反對設立。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲ 篤農里長陳献堂（中）等多位里長表達堅決反對。

▲台南市經發局長林榮川脫下背心，表示站在個人立場他也反對設立。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市經發局長林榮川脫下背心，表示站在個人立場他也反對設立。（圖／記者林悅翻攝，下同）

柳營區篤農、重溪等里里民，日前獲悉柳營工業區要設焚化爐，引起地方一片譁然，已任7屆里長的篤農里長陳献堂指出，柳營工業區長期無法解決異味問題，長期影響位在下風處的篤農、重溪里數千居民，未來再設焚化爐，不是空污及環境污染雪上加霖，居住生活及環境品質更差，居民為求生存，一定反對到底。

▲台南市經發局長林榮川脫下背心，表示站在個人立場他也反對設立。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市經發局30日下午舉辦首場說明會，經發局長林榮川指出，柳營焚化爐是2006年工業區成立時就有規劃，當時有2個啟動條件，一是工業區垃圾量超過一半，另一個是永康焚化爐無法收工業區垃圾，目前工業區一日垃圾約17噸，尚未到一半，但永康焚化爐在2026年要歲修無法收取工業區垃圾，所以市府才要提早因應。

林榮川說，市府檢視之前柳營焚化爐設置環保標準都是舊的，已不符當今環保需求，所以市府重新修訂環保排放規則與條件，加強環保排放標準。原本說明會預定8月中下旬召開，但此事引起區長、里長關切 ，並前往拜訪黃哲市長，市府指示召開說明會說明，所以才會在30日下午舉辦說明會說明，目前柳營焚化爐工程經費尚未找到，現在尚在評估階段，他會將地方反對設立的意見帶回，作進一步的研議。

▲台南市經發局長林榮川脫下背心，表示站在個人立場他也反對設立。（圖／記者林悅翻攝，下同）

但令人意外地是，原本要來說服里民的經發局長林榮川，在現場民眾起哄及民進黨市議員李宗翰的力促表態下，林榮川脫下代表經發局長的市府首長背心，以工程、環保專家的立場表態指出，在現在大環境下，他也不贊成設立焚化爐，此言一出，現場一片叫好聲。

▲台南市經發局長林榮川脫下背心，表示站在個人立場他也反對設立。（圖／記者林悅翻攝，下同）

30日下午的說明會，台南市議員蔡育輝也到場聲援相挺里民，里長們說有上千人到場表達反對，居民強調不要任何回饋金只希望撤銷此案。據了解，本案依法審議通過，可解決柳科事業廢棄物長期以來難題，永康焚化爐一旦歲修，工業區垃圾去處馬上成問題，本案陷入兩難局面，市府是不是能順利推動柳營焚化爐的設置，有待進一步觀察。

▲台南市經發局長林榮川脫下背心，表示站在個人立場他也反對設立。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市經發局長林榮川脫下背心，表示站在個人立場他也反對設立。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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