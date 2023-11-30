彰濱資源工廠蓋焚化爐　吊車副桿砸死1工人！停工受檢挨罰

▲彰化線西資源廠發生員工被砸死意外。（圖／翻攝自彰化踢爆網）

記者唐詠絮／彰化報導

彰濱工業區昨（29）日上午發生死亡意外！位於線西鄉線工北四路1處一間資源工廠，正在興建焚化爐，一名55歲何姓工人站在2樓高的車台上，進行安裝吊掛工程時，疑似操作不當，當場被吊車桿擊落，失去呼吸心跳送醫仍不治，廠房自行停工接受勞檢，中區職業安全衛生中心將處3萬至30萬罰鍰，待提出改善計畫後再行復工。

案發於昨日上午8時41分，現場為一間資源廠正在興建焚化爐， 10月中旬環境部長薛富盛與立委等多人11日前往視察，反自救會成員近百人抗議要求撤案，時任立委、現已和柯文哲登記參選副總統的吳欣盈也到場聽民眾心聲。未料昨天又發生有員工遭吊桿擊落死亡事件。

消防局29日上午8時41分許接獲民眾報案，一名男性外包商何姓員工不明原因躺臥於吊車旁，旁邊同事聽到聲響後發現已無呼吸心跳，廠方員工立即由線上救護指引實施CPR及貼上AED貼片急救。

消防救護人員到場接手，何男已呈現無呼吸心跳現象，持續CPR急救(AED不建議電擊)並上頸圈長背板固定，右小腿骨折右胸部有大出血、腹部及背部皆有挫傷紅腫，就近患者送往彰濱秀傳醫院急救仍不治。

死亡事件發生後，廠方自行停工並通報勞檢，中區職業安全衛生中心據報後今天上午前往稽查，初步了解，為100公噸重的起重機(吊車)駕駛執行吊運作業時，在安裝吊車吊臂副桿時，沒有按照程序，不慎掉落撞在站在高約2樓層高車台上的何姓工作人員，後由消防人員送往彰濱秀傳醫院急救，經急救無效宣告死亡。

據悉，何男為彰化市人，昨日上午發生被砸死意外，家屬聽到噩耗後，已前往醫院將遺體領回。中區職業安全衛生中心表示，由於廠方吊車操作不當導致工人死亡，將處以3萬至30萬的罰緩，勒令停工、並要求廠方提出復工計畫書，至審查通過後才能復工。另因職業災害之發生具高度不確定性與突發性，為有效掌握相關訊息並提供職業災害當事人即時之協助，接獲職業災害相關案件時，聯絡縣政府勞工處勞動條件科依權責辦理。