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台鐵攜手綠光劇團！押解5／17開演　劇中「銬得住便當」復刻開賣

▲▼綠光劇團《押解》5/17開演，台鐵攜手綠光劇團復刻劇中便當。（圖／記者李姿慧攝）

▲綠光劇團《押解》5/17開演。（圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

綠光劇團舞台劇《押解》5月17日登場，在一節台鐵平快車車廂展開《押解》舞台劇情，上演一位菜鳥警察押解扒手的旅程故事，車廂中就是一整個社會縮影，經由故事主角的演繹，勾勒當時台灣民眾生活情境和人生百態。台鐵公司也推出《押解》特殊款「銬得住創世紀便當」，依照劇本描述，復刻古早時代的美味。

綠光劇團舞台劇《押解》主要訴說一位菜鳥警察押解扒手的旅程故事，預定5月17日再次搬上台北國家戲劇院舞台，透過綠光劇團以全新電影感舞台視覺，打造臺鐵藍皮車廂與鐵道風光，再現台鐵風華。

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監製吳念真表示，很多人小時候都是搭火車上學，火車是許多人青春很重要一部分，《押解》劇情呈現一個老扒手從高雄要被押送到台北法院，過程中每個朋友想辦法要把他劫走，押解的是一名菜鳥警察，很幽默的劇情，當年他去中影上班，要找一個有趣的題材，所以改編了這個故事，但後來發現要拍攝困難重重，當年台鐵很嚴肅，回覆公文說車站和車子不能出現扒手，吃完便當不能往外丟，為了國家安全，不能外借拍片，因此擱置下來，如今在綠光劇團上演了這個作品。

台鐵董事長杜微表示，台鐵公司化才剛滿月，滿月之後，能有機會跟綠光劇團一起配合劇的演出，這是一個非常精彩具喜感演出，他非常期待，5月17日到26日在台北國家戲劇院首展，6月和7月在台中、高雄也有演出，歡迎民眾搭台鐵列車到中南部觀賞和鐵道旅遊，台鐵每年六月也將舉辦便當節鐵路盛事，也邀綠光劇團一起展現。

▲▼綠光劇團《押解》5/17開演，台鐵攜手綠光劇團復刻劇中便當。（圖／記者李姿慧攝）

▲綠光劇團《押解》5/17開演，台鐵攜手綠光劇團復刻劇中便當，右一為台鐵董事長杜微。（圖／記者李姿慧攝）

飾演被押解老扒手的演員唐從聖表示，《押解》劇情呈現出跟一般劇場不一樣效果，八成五劇情在火車上發生，大部分時間都在移動，演出時該晃就要晃，窗外風景也要呈現，是很特別劇場呈現意象，角色也很豐富，他扮演扒手集團老大，也是孝子，該劇也呈現公務單位和底層人物間，公理、正義、人情世故的辯證，很豐富趣味，透過劇情，在一列車上看到人生百態，觀眾可在一片歡笑聲中反思。

飾演菜鳥警察的演員黃迪揚表示，他9年前第一次加入綠光劇團，9年前不用演就是個菜鳥，經歷這段時間後再進化，重新站在舞台上帶給大家開心，這是場有人與人之間溫度的戲，笑著笑著就哭了，舞台上也可看到一台火車上和各種火車場景，是很大舞台製作，也是很大的一個賣點。

▲▼綠光劇團《押解》5/17開演，台鐵攜手綠光劇團復刻劇中便當。（圖／記者李姿慧攝）

▲綠光劇團《押解》5/17開演。（圖／記者李姿慧攝）

台鐵公司表示，《押解》劇演出前(5月17日)一個月（4月19日至5月18日），台鐵公司將推出《押解》特殊款「銬得住創世紀便當」，依照劇本描述，採用方形木盒盛裝特別製作的豬油青江菜飯，搭配六零年代便當經典菜色香滷排骨、滷豆干、滷蛋、酸菜、紅豆枝、醬瓜，加上爽脆高麗菜，完美復刻古早時代的美味。

另外，開賣首日（4月19日），台鐵更推出限量販售的鋼盒便當，主廚秘製香滷大雞腿、搭配花蓮頗負盛名的厚切黑豚哈姆火腿、雪裡紅、醃黃蘿蔔、荷包蛋等，「鋼盒便當的尊榮享受」vs.「木盒便當庶民美味」。

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