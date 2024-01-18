快訊／韓國瑜要拚立法院長！　搭檔找來江啟臣

▲韓國瑜公布立法院副院長人選為立委江啟臣。（圖／翻攝自Facebook／韓國瑜）

記者皮心瑀／台北報導

國民黨重返立法院最大黨，對於立法院長由誰參選尚未確定，不過不分區第一名的韓國瑜表態自己有意爭取，並已確定搭檔的副院長人選為江啟臣，但若民眾黨希望合作，江啟臣也願意退出，優先將副院長一職讓給民眾黨。

韓國瑜表示，2024年的民主征途正要起步，相信每一位好朋友都明白，並不是選出一位總統，就從此天下太平、國泰民安，要能夠成就一個「民有、民治、民享」的民主社會，需要的是持之以恆、以民為主的立法主張、法案審查、政策監督與預算把關，因此，他找來江啟臣委並肩作戰，搭檔「韓江配」，攜手校正回歸立法院該有的監督制衡角色，而不是過去8年的立法局。

韓國瑜也說，他們清楚，需要實現立法院的在野大團結，才更能實現對800多萬選民所作出的神聖承諾，因此江啟臣答應合作，仍以團結在野，共同監督為優先目標，只要民眾黨的朋友願意合作，江啟臣願意將副院長一職優先給民眾黨推出的人選，以促成在野大團結，真正讓民進黨感受到6成民意的憤怒 ，學會「謙卑」、 「反省」、「 改變」，不論如何，他都會堅持本心、盡我全力，以台灣人民的福祉與利益為最大之依歸。