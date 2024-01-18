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蘋果奪回「最有價值品牌」　特斯拉跌出前10、輝達暴增163％最快

▲Apple,蘋果。（圖／達志影像／美聯社）

▲蘋果拓展業務、服務範圍，逐漸減少對iPhone銷售的依賴。（圖／達志影像／美聯社）

記者張靖榕／綜合外電報導

英國品牌行銷顧問公司「Brand Finance」公布2024年最有價值品牌排名，蘋果擠下亞馬遜、微軟和谷歌，重新拿下第一，特斯拉暴跌出前10名外，輝達則成為成長最快的品牌。中國國營的銀行與貴州茅台集團也上榜。

蘋果今年的品牌價值瘋狂大增了74％，暴增2190億美元來到5170億美元，重新拿下全球最有價值品牌頭銜。AI人工智慧領域則見到更為顯著的漲勢，2023年帶領AI產業往前衝的輝達（NVIDIA）品牌價值暴升163％，成為全球增速最快的品牌。

中國抖音海外版「TikTok」因為廣受各國喜愛，也進步3名來到第7名的位置，臉書雖然落在第8名，但本次已進步了6名。

《Brand Finance》每年都會對全球5000家最大的品牌重新評估，並入選全球最具價值、表現最頂尖的500家品牌。

▲蘋果重新拿下全球最有價值品牌。（圖／翻攝「Brand Finance」）

▲蘋果重新拿下全球最有價值品牌。（圖／翻攝「Brand Finance」）

儘管蘋果2023年手機銷售遭遇挫折，但因為其擴大發展版圖，並研發推動裝戴式裝置，還有服務與Apple TV的訂閱經營，將對iPhone銷售的依賴分散出去，反而增加了品牌價值。根據受調的民眾，超過50％認為蘋果雖然是昂貴的品牌，但物有所值。

電動車產業龍頭特斯拉掉出前10名，來到排名第18，其他汽車品牌中，賓士下降1名來到第17，豐田（Toyota）下降2名來到第21。

第2至10名分別為，微軟（美國，進步2名）、谷歌（美國，持平）、亞馬遜（美國，退步3名）、三星（韓國，進步１名）、沃爾瑪（美國，退步1名）、TikTok（中國，進步3名）、臉書（美國，進步6名）、德國電信（德國，進步2名）、中國工商銀行（中國，退步3名）。

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