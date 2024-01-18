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英單親爸猝逝！2歲兒懵懂伴屍　蜷曲父親身旁「活活餓死」

▲▼英國一對父子陳屍公寓。（圖／翻攝臉書）

▲英國一對父子被發現陳屍公寓。（圖／翻攝臉書）

記者吳美依／綜合報導

英國林肯郡一對父子被發現雙雙陳屍公寓，根據現場跡證與驗屍結果研判，60歲單親爸爸肯尼斯（Kenneth Battersby）心臟病發猝死後，2歲兒子獨自在家伴屍多日，最終因為不堪脫水與飢餓，蜷曲在父親身旁斷氣。

BBC與衛報等外媒報導，2歲男童是該郡兒福單位列為「脆弱兒童」的調查對象，每月至少要接受一次家庭訪問。社工12月27日曾經聯繫肯尼斯，試圖安排在1月2日登門造訪，卻遲遲沒有收到回覆，經過一番聯繫、查找、報警與確認後，9日終於使用房東備用鑰匙進入，卻發現父子倆早已身亡。

父子倆最後一次被目擊是在14天前的12月26日，當時他們正向鄰居揮手打招呼。肯尼斯失業並有心臟病史，去世前幾個月患有嚴重黃疸病，根據法醫相驗結果，最終死於心臟病，時間在12月29日之後。至於2歲男童的死因，則是脫水與飢餓。

林肯郡警方證實9日接獲社工通報趕到現場，但進行初步調查後，不認為此案有任何可疑之處。除此之外，他們沒有進一步評論。不過，林肯郡議會已經發起相關調查。

男童的43歲母親莎拉（Sarah Piesse）表示，最後一次見到兒子是在聖誕節前，當時自己還跟前夫肯尼斯吵了一架。她接受《太陽報》採訪，痛苦回憶起指認兒子遺體的場景，「我不能抱起他，因為他的身體太脆弱了。我只能摸摸他。他被留在那裡太久了。」

一名家族友人表示，男童非常可愛，值得擁有更好的人生，「我的心都碎了……他被留在黑暗中，一定很害怕、很困惑。」

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