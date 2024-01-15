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三星S24 Ultra實機照流出　二大關鍵變革曝光

▲S24 Ultra實機照曝光。（圖／gsmarena）

▲S24 Ultra實機照曝光。（圖／gsmarena）

記者陳俐穎／綜合報導

三星發表會即將於18日登場，預計活動終將發布全新的 Galaxy S24 系列，不過目前已經有實機照片流出，外媒 gsmarena 也發布兩張實機照片，照片中也能看到新機 2 個明顯特徵，包含捨棄曲面螢幕、改用鈦金屬中框。

實機照展示了三星最新旗艦 S24 Ultra 的金色版本，首先從照片中可以看出，新機似乎跟近蘋果改用全新的鈦金屬框架，讓手機結構更加強韌，實機照中也能看到此次的外觀中框都帶有金色設計。

除此之外，在螢幕上也有顯著的改變，從側面的實機照看來，今年的 S24 Ultra 將放棄過去一直使用的曲面螢幕，改用平面螢幕。

▲S24 Ultra實機照曝光，可以看出螢幕改用平面設計。（圖／gsmarena）.JPG

▲S24 Ultra實機照曝光，可以看出螢幕改用平面設計。（圖／gsmarena）.JPG

而整理過去的爆料資訊，Galaxy S24 Ultra 在攝影部分也有升級，相機系統將在夜拍方面進行升級，配備了一個高達2 億像素的主鏡頭，支援8K 錄影功能以及100 倍空間變焦。

此外，今年發表會主打AI相關的革新，爆料資訊也提到，Galaxy S24 Ultra 也將引進一項名為「筆記型助理」（Note Assist）的智慧功能。此功能旨在透過自動執行資訊摘要、格式化甚至翻譯筆記等繁瑣任務，徹底改變記筆記的方式，成為提升效率和組織能力的利器。

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關鍵字：

S24 Ultra

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