俄羅斯宣布「加強與北韓關係」　包含敏感領域合作

▲俄羅斯正在所有領域跟北韓加強發展關係。（圖／達志影像／美聯社）



文／中央社莫斯科17日綜合外電報導

克里姆林宮（Kremlin）發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）今天說，俄羅斯正在所有領域跟北韓加強發展關係，其中還包括「敏感」領域。

路透社報導，北韓外交部長崔善姬昨天讚揚了與俄羅斯的同志般關係，然後在克里姆林宮和俄國總統普丁（Vladimir Putin）進行罕見的會談。北韓領導人金正恩去年曾邀請普丁前往北韓訪問。

當被問到在莫斯科的會談時，培斯科夫說道，雙方討論了朝鮮半島局勢，但主要焦點是發展雙邊關係。

培斯科夫告訴媒體：「朝鮮民主主義人民共和國是我們非常重要的夥伴，我們致力於進一步發展雙邊在所有領域的關係，包括敏感領域。」

自從2022年俄羅斯派兵入侵烏克蘭以來，普丁加深了跟北韓的關係，美國及其盟邦則譴責北韓向俄國運送大量飛彈協助作戰。

另外，俄羅斯外交部今天指出，預計普丁和伊朗總統萊希（Ebrahim Raisi）將很快簽署兩國之間的新條約，這項條約目前正處於商議的最後階段。

俄國外交部發言人沙卡洛娃（Maria Zakharova）告訴媒體，新條約將鞏固莫斯科和德黑蘭當局之間的戰略夥伴關係，並涵蓋雙方關係的各個領域。