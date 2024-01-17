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屏東縣警局新卸任局長交接　戴台捷上任

▲戴台捷接任屏東縣政府警察局長 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲戴台捷接任屏東縣政府警察局長 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣政府警察局於今(17)日下午舉行卸新任局長交接典禮，由縣長周春米蒞臨主持，內政部警政署顏主任旺盛擔任監交人，多位民意代表等人出席，場面簡單隆重。

▲戴台捷接任屏東縣政府警察局長 。（圖／記者陳崑福翻攝）

新任戴局長台捷，中央警察大學53期公共安全學系、國立高雄師範大學成人教育學系研究所碩士畢業，歷任高雄市政府警察局督察室督察、保安警察大隊大隊長、三民第一分局及新興分局分局長、警政署後勤組組長等重要職務，均能圓滿達成任務，且因工作積極認真，富有領導、協調能力，深獲各級長官肯定，今借重其長才，特予陞任屏東縣政府警察局局長，肯定能勝任新職。

縣長周春米對榮陞的戴局長表達誠摯的祝福與恭賀之意，典禮中提及蔡局長於任內，對各項縣政需求、警政治安均全力以赴，克盡職責，也多次榮獲各項評比績優，，維護治安不遺餘力，並肯定在第16任總統副總統及第11屆立法委員選舉期間的辛勞與付出。另對新任戴局長在學經歷及往日工作上的表現給予高度肯定，期盼戴局長能在既有堅實的基礎上，繼續領導全體警察同仁全心全力投入屏東縣的治安維護工作，確保民眾生命、財產安全。

原局長蔡文峰陞任高雄市政府警察督察長。

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