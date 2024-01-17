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OL跌倒去拜拜！　隔日抽中「有錢也難訂」日本九州七星號雙人旅

▲▼OL抽中日本九州七星號。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲汪小姐（右）於周年慶期間購買精品，幸運抽中市價106萬元的日本九州七星號雙人旅。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

南臺灣百貨龍頭漢神百貨去年底舉辦全台壓軸周年慶，提供號稱史上最難訂的極致奢華「九州七星列車雙人之旅」為獎項，市價106萬元。近日業者從115萬組抽獎號碼中抽出幸運得主，中獎的是一名住在高雄的汪小姐。她驚訝的說，前陣子跌倒還覺得運氣不好，特別到武廟拜拜點平安燈，沒想到隔天就中獎，直呼今年一定會是幸運的一年。

不同以往都是抽汽車，業者今年特別推出號稱有錢也買不到的106萬日本「九州七星號六天五夜雙人旅遊」當特獎，其他獎項內容還包含近年斬獲多項大獎、一票難求的台灣鳴日號/鳴日廚房頂級鐵道旅遊；以及台北最新指標性飯店-台北漢來大飯店住宿券等。

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九州七星號(圖／取自九州七星號官網)

▲日本九州鐵路公司於2013年斥資30億日圓打造頂級觀光臥舖列車「九州七星號」。（圖／截自九州七星號官網）

九州七星號(圖／取自九州七星號官網)

▲位於1號車廂的休息交誼室擁有大片落地窗可欣賞窗外美景。（圖／截自九州七星號官網）

業者表示，消費者購滿2000元就能獲得一次抽獎機會，去年週年慶期間總共累積了115萬組的抽獎號碼，最受矚目的百萬特獎由忠實顧客汪小姐中獎。據了解，當時汪小姐是於櫃上購買精品。

在領獎儀式上汪小姐從漢神百貨蔡秀惠店長接過獎項，止不住滿臉的笑意。汪小姐表示，一直以來都在漢神百貨消費也沒有中過獎，趁週年慶再來消費，沒想到第一次中獎就是特獎，尤其前陣子不小心在其他地方跌倒，還覺得自己運氣不是很好，於是就到高雄武廟拜拜點平安燈，沒想到隔天就接獲中獎訊息。

「一開始也不相信中獎！」汪小姐說，直到在官網看到自己的名字，還打電話給專櫃人員詢問，才確定這115萬之一的幸運得主就是自己，真的很開心在過年前領到這樣一個難得的大獎，已經開始安排時間要和家人一起去享受這趟此生必去的豪華行程，並說這真的是最好的禮物，今年一定會是幸運的一年。

▲▼OL抽中日本九州七星號。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲▼漢神百貨新春檔期指定日期內滿6000送300。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲▼OL抽中日本九州七星號。（圖／記者許宥孺翻攝）

因應即將到來的春節假期，漢神百貨在1月18日至2月29日也推出新春檔期活動，指定時間內購買伴手禮、全館(不含精品/名品/珠寶)滿6000元送300元電子商品券。

▲▼義享天地「義享時尚廣場」。（圖／記者許宥孺攝）

▲義享時尚廣場1月25日至28日全館指定品牌滿3000元送300元電子商品券。（圖／記者許宥孺攝）

義享時尚廣場也推出新年回饋，1月25日至28日全館指定品牌滿3000元送300元電子商品券；精品、大家電滿1萬元送600元電子商品券；高級腕錶單櫃滿5萬送2500元電子商品券。

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