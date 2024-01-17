高端合約選後大公開　賴士葆諷：遲來的「不公不義」

▲國民黨立委賴士葆。（圖／記者屠惠剛攝）

記者江采蓁／綜合報導

疾管署昨日公布高端採購合約，但各界仍陸續提出疑點，而選擇在選後公布，也被外界批評只是給民進黨總統當選人賴清德一個交代罷了。國民黨立委賴士葆17日也在臉書諷刺，「選前瞎掰一推不能公布的理由，現在怎麼就可以公布了？」這不叫遲來的正義，而是遲來的不公不義，因為高端疫苗核准整個過程，還有數不清的政治力操作的程序不正義。

賴士葆直言，選前蔡政府使出推拖拉，抵死不公布高端合約，現在選上了才公布，「選前瞎掰一推不能公布的理由，現在怎麼就可以公布了？」因為選上了就是王道，在野如何叫囂也不會影響賴清德當選的事實。他也大批，高端合約公布，這不叫遲來的正義，而是遲來的不公不義，因為高端疫苗核准整個過程，還有數不清的政治力操作的程序不正義。

賴士葆指出，高端的問題盤根錯節數不清，價格只是其中的一項，荒腔走板的事情太多，所以才會通過EUA就立刻改更嚴密的合約，連法院要調查都要先通知資料提供者。他認為，合約中看到政府對一個民營企業的百般呵護，完全配合高端，站在高端的立場說話，甚至做決策；而高端的股價飆高炒作是國人眼見的事實，櫃買中心在立院都承認股價不合理的飆漲，移送檢調，到後來法院判決的是幾隻小貓，其他都沒事。

此外，賴士葆強調，要成為法定疫苗，安全有效是基本要件，但是高端為人詬病的是未取得EUA，政府就下單採購，訂下不平等合約，「政府公然介入還在進行科學實驗的高端，政治凌駕專業」，官員積極為高端代言，為了扶持國產疫苗，刻意的擋BNT疫苗進口的事實更是惹動國人的怒氣。

賴士葆質疑，一個沒有國際認證、沒有第三期實驗的疫苗，賣的價格跟國際認證的疫苗一樣，多數國人不願意施打高端，最後銷毀浪費公帑，「蔡政府在高端的決策上犯了無數的錯，至今沒有一句道歉，袒護依舊，到底在圖利誰？」