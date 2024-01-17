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阿聯酋航空歡慶「台北–杜拜」開航十週年！獻上獨家好禮抽獎活動

▲▼ 阿聯酋航空,杜拜,開航,ETtoday新聞雲,抽獎。（圖／阿聯酋航空提供）

▲阿聯酋航空將在2024年2月迎接台北開航第十年的重要里程碑。

圖、文／阿聯酋航空提供

作為全球最大的航空公司，阿聯酋航空將在2024年2月迎接台北開航第十年的重要里程碑。為了與台灣旅客一同慶祝這個難忘時刻，阿聯酋航空與ETtoday攜手推出獨家抽獎活動，10名幸運得主將有機會獲得多重豐厚大獎，包含：2張台北–杜拜商務艙與8張台北–杜拜經濟艙來回機票、於奢華的杜拜凡賽斯宮殿飯店 （Palazzo Versace Hotel）限量住宿機會，以及杜拜熱氣球體驗（The Dubai Balloon）和杜拜The View At The Palm觀景台等必訪景點門票！

ETtoday App與ETtoday新聞雲臉書粉絲頁獨家抽獎活動
ETtoday將舉辦兩場機票抽獎活動與阿聯酋航空共慶台北–杜拜開航十週年。首場活動將於1月17日在ETtoday App上公佈，將有兩名幸運得主可分別獲得一張台北–杜拜商務艙來回機票；第二場活動則將在1月22日於ETtoday新聞雲臉書粉絲頁公佈，8名得主將分別獲得一張台北–杜拜經濟艙來回機票。此外，這10名幸運兒還有機會贏得2晚杜拜凡賽斯宮殿飯店 （Palazzo Versace Hotel）住宿、杜拜熱氣球體驗（The Dubai Balloon）和杜拜The View At The Palm觀景台等景點門票，讓這趟杜拜之旅更加豐富精彩！別忘了到ETtoday App活動頁及ETtoday新聞雲臉書粉絲頁查看活動詳細辦法。得獎名單也將在2024年2月2日於兩個平台個別公佈。

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