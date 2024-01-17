　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

男酒駕欠32萬罰鍰房產遭查封！抵押祖厝還錢...奶奶安心了

▲▼ 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲新北市汐止區楊姓男子因酒駕累積29餘萬罰逾期未繳，士林分署為體恤他與其年邁奶奶同住，決定僅先查封其不動產暫不拍賣。（圖／記者黃宥寧翻攝）

記者黃宥寧／台北報導

新北市楊姓男子因酒駕及交通違規等，積累29餘萬元罰緩逾期未繳，新北交裁處只好移送士林分署執行。分署將他位於汐止區房產持分1/4，辦理查封登記，進一步發現該屋是楊男與年邁奶奶棲身之所，經考量後，決定先查封不拍賣，而楊男在執行人員關懷與苦勸下，日前也將罰鍰繳清，其奶奶也不必再提心吊膽房子被法拍，可安心過新年。

36歲楊姓男子，2018年酒駕被裁罰9萬並吊照，後又因3次無照騎乘機車及未依規定接受道路交通安全講習，裁處2萬8800元罰鍰；2022年又拒測被罰18萬，累積29萬8800元罰緩。

新北交裁處因他逾期未繳，從2022年1月起陸續移送士林分署執行。經查楊男僅有因繼承所有位於新北市汐止區崇德段的房產持分1/4，且無其他可供執行財產，分署也先將不動產辦理查封登記。

然而，抵達現場查封才發現該屋為楊男祖產，裡面住楊男及從小扶養其長大的奶奶，分署考量他並非惡意欠繳且房子是他與高齡奶奶棲身之所，基於以人為本、公義與關懷的執行理念，僅先查封不動產暫不拍賣。

▲▼ 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲楊姓男子前往士林分署將罰緩繳清保住祖產。（圖／記者黃宥寧翻攝）

士林分署指出，經執行人員2年來鍥而不捨的關懷與勸說，楊男終於醒悟而於日前主動到分署繳清罰鍰、地價稅及健保費共32萬3182元，並向書記官表示，原本從事鐵工，2021年因車禍受傷，短時間無法從事粗重工作，自己又無一技之長，近2年來工作一直不穩定，連帶影響經濟狀況，除無法繳納罰鍰外，甚至積欠醫院手術醫療費用也無法清償，自己並非惡意拒繳酒駕罰鍰、地價稅及健保費。

最後楊男也說，與長輩家人商議後，決定向銀行把房子設定抵押的方式融資借貸，才有辦法一次清償，順利保住唯一房子免遭法拍，奶奶也終於不必整天提心吊膽房子會被法拍，可以準備歡樂過新年。

士林分署呼籲，社會大眾應共同拒絕酒駕，遵守交通規則，尤其年關將近，聚會宴飲機會大增，切莫貪杯誤事，以免樂極生悲，造成憾事，且會針對酒駕相關案件強力執行，沒有空窗期，請大家切勿心存僥倖，規避繳納義務。

ET快訊
中信兄弟公布洋將陣容！　大聯盟等級左投來了
快訊／國道1號「3車追撞」　回堵2km
富到流油！汶萊國王1500億超狂收藏曝　7000豪車「沒有買
趙少康喊話民眾黨：放下大選過程中的小恩小怨
快訊／諾魯議會批准與中國恢復外交關係
快訊／賴清德退出新潮流！
小班簽性愛條款「1周4次」被榨乾！　爆婚變珍妮佛羅培茲
快訊／安晨妤被爆當小三　正宮3聲明怒嗆「已備證據提告」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

馬國男禮盒藏3千萬海洛因！機+酒「免費旅遊」　首次來台就被抓

快訊／國1南下北斗路段「3車追撞」！回堵2km　現場畫面曝光

彰化縣警局最年輕局長！陳明君今上任　王惠美有期許

公共危險收容人超過3成　南投看守所、草屯療養院合推酒癮治療

藥師林士峯評論性騷擾「無禮發言」　遭名嘴控告誹謗結果曝光

男酒駕拒測+無照…挨罰36萬不繳！　年終獎金飛了才怨還要養妻女

多次吃官司他不爽！4天連炸2派出所　彰化鞭炮男這下慘了

才把「乾哥乾妹」看板拆下　猛鬼大樓外牆掛「我要活下去」...

惡劣！鬼切被按喇叭竟逼車擦撞肇逃　小貨車駕駛被起訴

貪警栽槍強索紅包還嗆「很划算了」　重判10年以上重刑定讞

aespa來台連唱5首「現場很穩」　飆破億神曲《Next Level》全場嗨翻

狄鶯遭懷疑「摔Mic飆罵嚴立婷」　怒發聲：我到底得罪過誰？

周末起連冷6天！急凍7°C↓ 「最強冷空氣」全台濕一片

台66線大貨車「撞噴5車」　男遇事故下車查看遭輾亡

YTR晨晨告別「賤葆後宮」宣布退出　他暖送祝福：我們隨時都在！

韓韶禧曝光出道前「拍1廣告就賺47萬」　酸民嗆「變老」..反擊：對啊，怎樣？

到韓國街頭必吃魚板湯　傳說竹籤竟會重複使用

驚悚畫面！女騎士闖紅燈被撞飛,　騰空翻轉撞翻對向2騎士慘死

嫌擄走1女逃往礁溪對警開3槍　與警駁火「中2槍」送醫搶救中

喵弄掉坐墊意外蓋到奴才臉　她傻眼：還以為要被暗殺...

馬國男禮盒藏3千萬海洛因！機+酒「免費旅遊」　首次來台就被抓

快訊／國1南下北斗路段「3車追撞」！回堵2km　現場畫面曝光

彰化縣警局最年輕局長！陳明君今上任　王惠美有期許

公共危險收容人超過3成　南投看守所、草屯療養院合推酒癮治療

藥師林士峯評論性騷擾「無禮發言」　遭名嘴控告誹謗結果曝光

男酒駕拒測+無照…挨罰36萬不繳！　年終獎金飛了才怨還要養妻女

多次吃官司他不爽！4天連炸2派出所　彰化鞭炮男這下慘了

才把「乾哥乾妹」看板拆下　猛鬼大樓外牆掛「我要活下去」...

惡劣！鬼切被按喇叭竟逼車擦撞肇逃　小貨車駕駛被起訴

貪警栽槍強索紅包還嗆「很划算了」　重判10年以上重刑定讞

台泥成TNFD先行者企業　今年將進行第一階段森林碳匯調查

地勤背對蹲下撿文件…下秒遭「飛機巨輪輾壓」慘死！公司判賠354萬

小優遇渣男抓包「性愛照、女性內衣褲」！　傻眼反被情勒：那是我媽的

陳喬恩罕PO泳裝照！「解放三角泳褲」海邊狂露鉛筆腿 網驚：太瘦了吧

以為退民進黨！PPT炸鍋了　大膽預言「賴清德下一步」曝光

爆不倫已婚醫遭提告！　「前元祖少奶」安晨妤再反擊開嗆正宮

超商首賣「鳳梨釋迦蛋糕捲」！只要10元開吃　香甜奶霜＋鳳梨醬超迷人

圓明園小天鵝「腳蹼潰爛」！恐終身殘疾　遊客為拍照驅趕所致

馬國男禮盒藏3千萬海洛因！機+酒「免費旅遊」　首次來台就被抓

快訊／國1南下北斗路段「3車追撞」！回堵2km　現場畫面曝光

社會熱門新聞

快訊／國3清晨事故　全線封閉

北市男進彩券裝闊下注65萬　害慘店員

即／高雄姊妹機車雙載遭撞飛　27歲妹當場死亡

徐巧芯PO文「進口蛋恐致癌」！遭警移送結果曝

嘉義某國中生「6打1」拍攝過程　家長氣炸全告

細肩帶「超派妹」球棒砸車實錄！　影片真相曝光

即／五股「乾哥乾妹」巨幅看板拆了

風流警停職後又考上！實習2個月評定不合格

5高職生圍1男「連出重拳」痛毆！他崩潰頭槌破門而出

桃園擄女到宜蘭！他「對警開3槍」遭反擊7槍搶救中

「乾哥乾妹」看板拆下　錦新大樓掛上「我要活下去」

2歲女被照顧成腦攤　保母下場曝光

爛醉辣妹搭計程車遭尾隨！驚醒時人在摩鐵

快訊／上班快改道！　國1「2車追撞」回堵4公里

更多熱門

相關新聞

喝1杯燒酒雞湯酒測就超標　長髮爆乳妹慘了

喝1杯燒酒雞湯酒測就超標　長髮爆乳妹慘了

台中市28歲張姓女子日前晚間載著男性友人要去KTV續攤，結果未開方向燈就從外側道橫切到內側道，被後方巡邏員警發現攔下，張女心想只喝一杯燒酒雞湯，應該沒事，不料酒測竟是0.28MG/L，張女撒嬌求情，「可以不要嗎？」、「可以再測一次嗎？」一旁男性友人也幫腔拒測、驗尿，警方仍秉公執法，依法送辦。

酒駕累犯拒繳罰鍰　執行署空拍機查封土地

酒駕累犯拒繳罰鍰　執行署空拍機查封土地

高雄男違停遭攔查...見酒測值喊「不可能」

高雄男違停遭攔查...見酒測值喊「不可能」

騎士酒駕遭「開罰18萬」公布姓名、照片！他不服提告贏了

騎士酒駕遭「開罰18萬」公布姓名、照片！他不服提告贏了

尾牙醉女第一視角翻車片　酒駕撞特斯拉慘斷牙

尾牙醉女第一視角翻車片　酒駕撞特斯拉慘斷牙

關鍵字：

士林分署查封酒駕義務人

讀者迴響

熱門新聞

快訊／震撼彈！　總統當選人賴清德退出民進黨新潮流派系

快訊／國3清晨事故　全線封閉

八點檔女星李沛綾驚爆「已簽字離婚」！

北市男進彩券裝闊下注65萬　害慘店員

爸媽領錢了！政府發「6000元大紅包」　月底截止申請

超Q龍年貼圖！LINE「12款免費貼圖」限時下載

北韓火車翻覆「7節車廂墜山谷」400人慘死！

陸情侶月台熱吻！短裙女被頂在牆上雙腳騰空

即／高雄姊妹機車雙載遭撞飛　27歲妹當場死亡

0度線壓境！「霸王級寒流」再現？彭啟明：低溫很有感

IU4月「首度攻上小巨蛋」連唱兩天

宏都拉斯和台斷交後現況！千人失業、12.1億外匯蒸發

快訊／立法院長選舉「韓昌配」？　黃國昌表態了

徐巧芯PO文「進口蛋恐致癌」！遭警移送結果曝

愛莉莎莎泰國買房「退坑血淚」全起底！

更多

最夯影音

更多
aespa來台連唱5首「現場很穩」　飆破億神曲《Next Level》全場嗨翻

aespa來台連唱5首「現場很穩」　飆破億神曲《Next Level》全場嗨翻
狄鶯遭懷疑「摔Mic飆罵嚴立婷」　怒發聲：我到底得罪過誰？

狄鶯遭懷疑「摔Mic飆罵嚴立婷」　怒發聲：我到底得罪過誰？

周末起連冷6天！急凍7°C↓ 「最強冷空氣」全台濕一片

周末起連冷6天！急凍7°C↓ 「最強冷空氣」全台濕一片

台66線大貨車「撞噴5車」　男遇事故下車查看遭輾亡

台66線大貨車「撞噴5車」　男遇事故下車查看遭輾亡

YTR晨晨告別「賤葆後宮」宣布退出　他暖送祝福：我們隨時都在！

YTR晨晨告別「賤葆後宮」宣布退出　他暖送祝福：我們隨時都在！

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

《料理之王4》美味回歸！

《料理之王4》美味回歸！

12月起每周五1200，《料理之王4》於ETtoday播吧、料理之王YT、東森購物YT直播。

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【2024新春賀禮】免費投籃去！

【2024新春賀禮】免費投籃去！

東森廣場台北車站新春送好禮～免費去投籃

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面