男酒駕欠32萬罰鍰房產遭查封！抵押祖厝還錢...奶奶安心了

▲新北市汐止區楊姓男子因酒駕累積29餘萬罰逾期未繳，士林分署為體恤他與其年邁奶奶同住，決定僅先查封其不動產暫不拍賣。（圖／記者黃宥寧翻攝）

記者黃宥寧／台北報導

新北市楊姓男子因酒駕及交通違規等，積累29餘萬元罰緩逾期未繳，新北交裁處只好移送士林分署執行。分署將他位於汐止區房產持分1/4，辦理查封登記，進一步發現該屋是楊男與年邁奶奶棲身之所，經考量後，決定先查封不拍賣，而楊男在執行人員關懷與苦勸下，日前也將罰鍰繳清，其奶奶也不必再提心吊膽房子被法拍，可安心過新年。

36歲楊姓男子，2018年酒駕被裁罰9萬並吊照，後又因3次無照騎乘機車及未依規定接受道路交通安全講習，裁處2萬8800元罰鍰；2022年又拒測被罰18萬，累積29萬8800元罰緩。

新北交裁處因他逾期未繳，從2022年1月起陸續移送士林分署執行。經查楊男僅有因繼承所有位於新北市汐止區崇德段的房產持分1/4，且無其他可供執行財產，分署也先將不動產辦理查封登記。

然而，抵達現場查封才發現該屋為楊男祖產，裡面住楊男及從小扶養其長大的奶奶，分署考量他並非惡意欠繳且房子是他與高齡奶奶棲身之所，基於以人為本、公義與關懷的執行理念，僅先查封不動產暫不拍賣。

▲楊姓男子前往士林分署將罰緩繳清保住祖產。（圖／記者黃宥寧翻攝）

士林分署指出，經執行人員2年來鍥而不捨的關懷與勸說，楊男終於醒悟而於日前主動到分署繳清罰鍰、地價稅及健保費共32萬3182元，並向書記官表示，原本從事鐵工，2021年因車禍受傷，短時間無法從事粗重工作，自己又無一技之長，近2年來工作一直不穩定，連帶影響經濟狀況，除無法繳納罰鍰外，甚至積欠醫院手術醫療費用也無法清償，自己並非惡意拒繳酒駕罰鍰、地價稅及健保費。

最後楊男也說，與長輩家人商議後，決定向銀行把房子設定抵押的方式融資借貸，才有辦法一次清償，順利保住唯一房子免遭法拍，奶奶也終於不必整天提心吊膽房子會被法拍，可以準備歡樂過新年。

士林分署呼籲，社會大眾應共同拒絕酒駕，遵守交通規則，尤其年關將近，聚會宴飲機會大增，切莫貪杯誤事，以免樂極生悲，造成憾事，且會針對酒駕相關案件強力執行，沒有空窗期，請大家切勿心存僥倖，規避繳納義務。