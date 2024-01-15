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社會 社會焦點 保障人權

騎士酒駕遭「開罰18萬」公布姓名、照片！　他不服提告勝訴了

▲▼警察臨檢,盤查,酒測臨檢,交通檢查,酒測勤務（圖／資料照片）

▲騎士酒駕遭開罰，告上法院因一原因勝了。（示意圖／ETtoday資料照，下同）

記者戴若涵／台中報導

台中一名巫姓騎士2022年10月酒駕騎機車上路，被警方製單舉發，開罰18萬元。他不服裁決結果，決定向台中市交通事件裁決處提告，日前台中高等行政法院認為，警方並未符合規範「全程錄影」，判他勝訴。

判決指出，巫姓騎士2022年10月8日上午11時16分騎乘機車時，因酒駕（酒測值0.18mg/L）被警方當場製單舉發，事後台中市交通事件裁決處裁處薛姓騎士18萬元罰金，且自2022年11月11日起，終身不得考領駕照，並應參加道路交通安全講習、公布姓名與照片。

但薛男主張，自己騎乘機車時並沒有危害他人安全，或是經客觀判斷有容易產生危害的情形發生，但員警卻恣意攔查，顯然不合法，另外，員警攔查後不僅沒有給他15分鐘的休息時間，也沒有給他漱口就進行酒測，且沒有進行權利告知，認為酒測程序違法。

薛男表示，當時第一次進行酒測時，員警並未告知他失敗原因，也沒有讓他確認酒測器數值是否歸零，就在2、3分鐘後進行第二次酒測，在此期間雖然員警有讓他漱口，但他質疑如此密集的檢測，是否會讓第一次吹氣的數值累加到第二次的酒測值中，認為酒測不準確，要求撤銷處分。

▲警察臨檢,盤查,酒測臨檢,交通檢查,酒測勤務（圖／資料照）

台中市交通事件裁決處則指出，員警是巡邏時看到他行車狀態不穩才予以攔查，並在談話中發現他渾身酒氣，才對他酒測，且並沒有限制員警在酒測前須間隔15分鐘，或是漱口的相關規定。

台中市交通事件裁決處表示，依據警方密錄器影像可知，員警有向薛姓騎士告知酒後駕車所涉及的相關法律效果，在吹氣前有讓薛姓騎士漱口，第一次酒測失敗有告知原因、展示酒測器給薛男確認，第二次酒測成功後有告知原因、展示酒測器給予確認，程序並無違誤，認為薛男違規事實明確，原處分並無違誤。

但台中高等行政法院審理時發現，員警密錄器畫面是從薛男開瓶漱口開始，沒有見到攔停的相關影像，台中市交通事件裁決處所稱的「員警執勤發現薛男行車不穩」一事，實際情況到底為何仍可懷疑，這涉及了員警隨機攔停的合法性。

另外，實施酒測的部分，法院指出，過程中沒有見到員警詢問薛男是何時喝酒的就直接施測，沒有做到「詢問受測者飲用酒類或其他類似物結束時間，其距檢測時已達15分鐘以上者，即予檢測」，且從開瓶漱口才開始錄影，不符合「全程錄影」的正當程序要求，判原處分撤銷，全案仍可上訴。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

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