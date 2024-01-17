美國晶片制裁下逆風抗壓　陸半導體設備商估2023淨利增80％

▲大陸半導體設備商龍頭企業北方華創。（圖／CFP，下同）

記者魏有德／綜合報導

大陸半導體業受美國制裁情況下，包括晶片及光刻機的研發存在多項限制和技術「卡脖子」的現象。不過，半導體製造商龍頭企業「北方華創」在2023年卻逆風抗壓，在最新公布的業績報告中，預估淨利潤將在36.1億元（人民幣，下同）至41.5億元之間，扣除非經常性損益後的淨利潤將在33億元至38億元之間，同比增長56.69%至80.43%。

《經濟觀察網》報導，1月15日，北方華創發佈2023年度業績預告。公司公告顯示，預計2023年1月1日至12月31日，北方華創的營業收入將在209.7億元至231億元之間，同比增長42.77%至57.27%。

北方華創公告指出，2023年業績增長的主要原因是市場對公司高端集成電路（積體電路，下同）領域的產品認可度不斷提高，應用於刻蝕、薄膜、清洗和爐管等工藝裝備的技術突破和量產應用，工藝覆蓋度及市場佔有率均得到大幅提升；2023年公司新簽訂單超過300億元，其中集成電路領域佔比超70%。

據了解，在晶片製造過程中，由於過程繁雜，各個階段都需要不同的工藝及設備，包括光刻機、刻蝕機及薄膜沉積設備等。北方華創在刻蝕、薄膜沉積、熱處理、清洗設備等技術儲備均有所突破，產品線十分全面。

此外，北方華創在2022年挑戰全球市場份額中95%屬於美國和日本的刻蝕機領域，進行研發攻關，發布大陸首台12英吋CCP晶邊刻蝕機，現已進入多家生產線驗證，將成為突破「卡脖子」技術的重要研究領域。

至於這份業績報告則屬於公司內部的初步估算，最終結果仍待2023年年度財務報告為準。