高雄驚見「玩命清潔員」！0防護站21樓高外牆擦玻璃　驚險畫面曝

記者賴文萱／高雄報導

高雄三民區一處大樓日前找來清潔公司清潔外牆，沒想到清潔員站在21樓高的外牆邊緣作業時，身上竟然沒有任何防護，還一度踩在窗框上，畫面險象環生。對此，高雄市勞動局獲報後展開調查，確認雇主未提供安全帽、安全帶，將依法裁處新台幣3萬至30萬元罰鍰。

▲高雄「玩命清潔員」！0防護站21樓高外牆擦玻璃。（圖／翻攝記者爆料網）

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根據曝光的畫面，當時一名清潔員在清潔大樓外牆，但站在21樓高的外牆清潔玻璃時，身上竟無任何安全防護措施，甚至一度還站上狹窄的窗框上，讓人看了心驚膽顫。

▲清潔員0防護站21樓高外牆擦玻璃，驚險畫面曝。（圖／翻攝記者爆料網）

對此，高市勞動局表示，15日於三民區德旺街有勞工在無安全防護下從事高樓外牆玻璃清潔作業。經查雇主未提供勞工安全帶、安全帽並使其確實使用，違反職業安全衛生法第6條第1項規定，將依法裁處新台幣3萬至30萬元罰鍰。

歲末年終也是大樓外牆清潔作業頻繁期間，呼籲雇主對於在高度2公尺以上之高處作業，勞工有墜落之虞者，應使勞工確實使用安全帶、安全帽及其他必要之防護具，確保勞工作業安全。

勞檢處也已啟動春安專案勞檢，加強查察預防違法不安全事件。