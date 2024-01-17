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全球前2％「養蝦科學家」接任國圖館長　圖資界掀戰

記者黃翊婷／綜合報導

國家圖書館館長曾淑賢16日退休，新任館長將由成大生物科技與產業科學系教授王涵青接任。王涵青曾入選全球前2％頂尖科學家榜單，是蝦類養殖科學家，雖然她表明「任重道遠」，但圖資界學者看法兩極。

成大生物科技與產業科學系教授王涵青將接任國圖館館長。（圖／翻攝自成大網站）

▲王涵青的研究專長是蝦類暨魚類微生物及免疫學。（圖／翻攝自成大網站）

教育部表示，曾淑賢16日退休之後，國圖館館長一職將在2月1日由王涵青接任，王涵青為台大動物學研究所博士，在學術專業領域具有優秀表現，並自2019年2月起擔任成大圖書館館長，帶領成大圖書館獲得各種獎項，包含第一屆教育部圖書館事業貢獻獎「標竿圖書館獎」、「傑出圖書館館員獎」。

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教育部接著指出，王涵青自2019年起擔任圖書館界相關委員會職務，包含中華民國圖書館學會大學校院圖書館委員會主任委員、台灣電子學位論文聯盟發展委員會委員等等，因此希望借重王涵青在圖書館經營管理上的經驗與實績，帶領國家圖書館繼續與學界共同努力，並開拓各項國際交流。

此外，王涵青也是一名蝦類養殖科學家，2013年間她發現蝦子類抗體分子Dscam（Down syndrome cell adhesion molecule），Dscam除了打破過去傳統無脊椎動物沒有抗體的學理論點，可用於預防疾病的疫苗，更兼具檢測各類蝦子疫苗的效用，是一項劃時代的發現。

根據《聯合新聞網》報導，王涵青雖然曾入選全球前2％頂尖科學家榜單，也對接任國圖館館長一事表明「任重道遠」，圖資界學者們看法卻很兩極，有人歡迎不同領域的學者加入，但也有另一派人覺得難以接受，甚至稱這是「打了圖資界一記耳光」。

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