54萬人領錢了！老農津貼上漲至「每月8110元」　2月直接匯入帳戶

▲老農津貼今年調漲至8110元，增加560元，54萬人準備領錢了。（示意圖／記者曾筠淇攝）

記者趙蔡州／綜合報導

農業部表示，老農津貼每4年應依消費者物價指數（CPI）成長率調整發放金額，去年度（2023年）CPI相較2019年上升7.34%，津貼發放金額將上調至8110元，增加560元，農業部預計2月匯入老農帳戶，預計將有54萬名老農受惠。

農業部15日表示，由於現行農保無老年給付，政府1995年5月31日制定「老年農民福利津貼暫行條例」發放老農津貼，照顧農民晚年生活，保障其經濟安全，津貼發放金額每4年應依消費者物價指數（CPI）成長率調整，調升不調降。

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農業部指出，津貼目前每月發放7550元是2020年調整，依條例應於今年1月參照 CPI成長率調整，根據行政院主計總處發布資料，2023年CPI較2018年上漲7.34%，因此老農津貼每月發放金額調整為8110元，增加560元。

農業部說，調整後的老農津貼從今年1月起實施，並於今年2月發放，直接撥款入老農帳戶，預計將有54萬名老農受惠。本次依法參照CPI成長率進行第3次津貼金額調整，落實政府照顧老年農民生活之宗旨。