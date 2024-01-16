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年前大掃除！掃除用品買氣湧現　網購揭三大熱銷關鍵

momo掃除用品買氣湧現衝三成（圖／momo提供）

▲年前準備大掃除，掃除用品買氣湧現衝三成。（圖／momo提供）

記者洪菱鞠／台北報導

年前準備大掃除，風水上代表家中「財庫」的廚房是首要清潔目標外，浴廁進行清潔象徵除晦（穢）接旺也是打掃重點之一，針對不同區域的深度清理，網購業者提供多款清潔用品優惠供選購，另外也觀察到，消費者挑選除了訴求去除污漬，添加天然、植萃等中性配方成為熱賣關鍵，能夠幫助清潔作業事半功倍的輕量掃除用具，以及直接找人來掃除的到府清潔電子票券也很受歡迎。

農曆春節倒數不到一個月，民眾忙著準備年菜、置辦年貨，還要開始動手整理家中客廳、清潔廚房或浴廁，帶動掃除用品買氣逐漸湧現，並依據打掃重點來選購不同用途的清潔劑，東森購物網就針對居家、衣物及除溼除蟲等清掃需求，集結泡舒、妙管家、白鴿、好神拖等多款清潔用品推出掃除專區懶人包，方便一次買齊快速地打理居家環境，同時祭促銷價像是浴室全效清潔劑1+1超值組、洗潔精2800g共4瓶優惠價699元，省錢買到清潔助手之外，滿額登記再抽不沾鍋。

搶攻春節大掃除商機，momo購物網即日起至2/14嚴選魔術靈、威猛先生、橘子工坊、3M 等百大強檔品牌，超過2萬5千件清潔用品祭出3折起優惠，此外也觀察到，年前為居家大掃除旺季，清潔用品銷售較平日拉升近三成，其中「清潔用品」、「掃除工具」、「到府清潔電子票券」買氣最夯，為今年三大熱銷關鍵。

momo購物網分享，例如洗碗不只是要強效去油，有「植萃配方」使用起來更安心；為同時保護各類地板材質、長時間接觸的人體肌膚，地板清潔偏向選購添加「天然精油、PH值中性」兩大成分；為減輕掃除負擔，尺寸輕量好收納、支援「淨汙分離」的直立式拖把最受青睞；不少人會找專業清潔人員到府掃除，其中較難深層清潔的床墊、洗衣機、冷氣為最熱門預約選項。

蝦皮購物「居家年貨節」（圖／蝦皮購物提供）

▲居家年貨節精選多款年貨夯品下殺最低88元起。（圖／蝦皮購物提供）

看準民眾年前汰舊換新的需求，蝦皮購物「居家年貨節」即日起一連三天開跑，除了祭出「領券即享88折」、「瘋搶限量5折券」，以及1/17、1/18兩天有限定1折券，再精選多款年貨夯品下殺最低價88元起，像是可以打造室內溫暖氛圍的cocodor小型融燭燈，破盤價188元；哈利波特聯名款60支刺繡天絲床包組，原價上看近8千元，直接降至88元；FL生活+ 360公升超巨型雙開門收納箱，同樣只要88元限時搶，消費者想省荷包可以鎖定開搶時間無痛入手。

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