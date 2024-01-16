統一救災共同語言　南消六、七大隊合辦高樓搶救演練

▲台南市消防局第七大隊聯合第六大隊，合辦高樓火災搶救演練，除提升大樓住戶自衛消防編組及避難能力外，亦強化消防人員救災能力。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市城市發展迅速，住宅型態逐漸轉變成高樓層社區大樓，其中以舊台南市區最為明顯，為統一高樓救災共同語言，消防局第七大隊聯合第六大隊，16日與上新光大廈合辦高樓火災搶救演練，除提升大樓住戶自衛消防編組及避難能力外，亦強化消防人員救災能力。

此次演練模擬場所11樓住戶起火，由管理人員啟動自衛消防編組，進行初期滅火、居民避難引導並同步通報119；待消防隊抵達後與現場人員交接災情資訊，立即成立指揮站並執行任務分工，包含人命搜救、滅火攻擊及通風排煙等消防戰術。另本次演練首度加入第六大隊部聯合救災，期能建立共同救災語言，培養聯合指揮默契。消防局亦邀請AIT美國在台協會派員至現場觀摩，增進台、美文化交流。

第七大隊大隊長石家源表示，高樓火警瞬息萬變，狀況掌握不易，本次結合鄰近大隊部共同救災，有效減輕現場指揮官負擔，期能透過相互支援、學習，建立共同救災語言，提升消防救災效能。

消防局長李明峯表示，高層建物人口密度高、疏散不易及複雜的空間規劃，若發生火災極易造成搶救艱困、人員傷亡及財產損失，消防局將持續補充消防人力，汰換消防裝備、車輛及辦理各式搶救演練，搶化消防戰力，守護大台南市民生命財產安全。