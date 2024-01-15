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俄烏戰爭2年！俄羅斯抓超過「200名烏戰俘」判刑　最重終生監禁

▲▼烏軍視角的巴赫姆特（Bakhmut）。（圖／路透）

▲俄烏戰爭至今，俄羅斯審判超過200名烏克蘭戰俘，最終判處終生監禁。（圖／路透）

文／中央社

俄烏開戰迄今已近2年。俄羅斯當局15日宣布，已將超過200名烏克蘭戰俘判處多年刑期，部分戰俘甚至面臨終生監禁。

法新社報導，據信俄國俘虜了數千名烏克蘭戰俘，但具體數字並不清楚；其中許多烏國軍人是在2022年烏國東南部港口城市馬立波（Mariupol）遭俄軍圍攻時被擄。

基輔及國際人權組織都批評莫斯科對戰俘的審判是「非法行為」。

俄羅斯調查委員會主席巴斯特金（Alexander Bastrykin）接受國營媒體俄羅斯新聞社（RIA Novosti）訪問時表示，逾200名烏國軍方人員因謀殺平民及虐待戰俘等罪行，遭判多年刑期。

他揚言，莫斯科將「繼續」起訴烏國軍方人士，包括「高階官員」。

許多烏國戰俘都被關押在遭俄國占領的烏國東部領土，也有人則被帶到俄羅斯境內。

巴斯特金並未說明這些戰俘是在俄國或在被占領的烏國領土遭判刑。不過，俄國國營媒體「今日俄羅斯」（RT）引述調查委員會一名消息人士的說法報導，有242名軍人在俄占地區遭判刑。

此外，俄烏雙方3日宣布已交換數百名遭俘的軍人；這是數個月以來，俄烏首度公開宣布交換戰俘。

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