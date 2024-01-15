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烏克蘭2美女毒殺46俄軍士兵　被特工上門追捕還反殺3人

▲▼俄軍指揮官太過依賴精銳部隊，在錯誤的戰術指導下，讓秘密特種部隊損失慘重。（圖／達志影像／美聯社）

▲烏克蘭2美女毒殺46俄軍，被特工上門追捕還反殺3人。（圖／達志影像／美聯社）

記者趙蔡州／綜合報導

烏克蘭至今仍有許多領土在俄羅斯的控制之下。克里米亞近日傳出有2名烏克蘭女子利用下毒方式殺死了46名俄軍士兵，還擊殺了3名上門抓人的3名俄羅斯聯邦安全局（Federal Security Bureau，FSB）成員，並在槍戰後開車逃離現場，俄羅斯當局正在追查2人下落。

根據Business Insider報導，2名烏克蘭反抗組織的女子去年12月1月謊稱要感謝俄軍士兵保護，誘騙俄軍駐克里米亞的士兵吃下加了砒霜、老鼠藥及各式毒藥的伏特加、魚、香腸與麵包等食物，事件最終導致28人死亡。2人去年12月底透過類似的手法，再次成功殺害了18名俄軍士兵。

俄羅斯聯邦安全局追查後，成功找到2人在克里米亞地區的藏身處，不料上門準備逮捕2人時，反而遭對方殺死了3人，還有2人中彈住院。俄羅斯聯邦安全局人員表示，對方裝備非常精良且「準備充分」，2人在槍戰後開車逃離現場，目前下落不明。

俄羅斯聯邦安全局（FSB）去年12月曾表示，2名女子年齡分別是22歲和25歲，都是克里米亞本地人，一名出生在辛費羅波、一名出生在薩基，由於2人相當年輕且外貌十分漂亮，甚至媲美模特兒，所以容易降低軍人的戒心，從而達成下毒的目地。

事實上，自從俄羅斯2014年佔領克里米亞後，當地的烏克蘭反抗組織經常透過包含下毒在內的各種手段攻擊、騷擾俄羅斯駐軍。俄羅斯軍方為了防止毒殺事件發生，其實有下令駐克里米亞的士兵不要接受陌生人的任何食物或飲料，甚至是扣留任何接近的可疑年輕女性，然而毒殺事件依然頻繁發生。

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