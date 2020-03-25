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桃園彩芋季停辦花區仍吸引遊客　市府加強取締攤商

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▲桃園彩芋季停辦

▲桃園彩芋季停辦，但民眾檢舉花區周邊已出現攤商，市長鄭文燦指示，加強取締。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

因應疫情，桃園2020彩色海芋季停辦，由於彩芋早已種下去，儘管停辦，近日來，仍有民眾前往花卉區賞花。市長鄭文燦25日於市府防疫會報表示，現場種球仍須完成種植開花後回收，而3月28日至4月14日為盛開期，有民眾檢舉周邊已出現攤商及流動廁所，要求大園區公所加強取締，避免造成群聚情況發生。

桃園彩色海芋季，近年來於3月中旬迄4月上旬，在大園區溪海花卉園區舉辦多屆，數萬株的彩色海芋及香水百合，於花田綻放，吸引許多遊客前往賞花。今年因受疫情影響，市長鄭文燦宣布取消，以避免群聚感染。▲桃園彩芋季停辦

▲2020彩芋季停辦，市府購買的彩芋種球雖早已種下去，但園區花況不如往年。▼ 去年花田的花況。（圖／市府提供）▲桃園彩芋季停辦

惟市府購買的彩芋種球早已種下去，且於3月28日至4月14日為彩芋盛開期，近日來，吸引遊客前往賞花，致週邊已出現攤商及流動廁所，引發爭議。

市府農業局再次強調，針對該局原訂3月間舉辦的「桃園彩色海芋季」，原擬延期，惟花區的花卉配合原訂活動期間種植，經評估活動延期花況也已不再，勢將影響遊客前往觀賞花卉興致及活動品質，因此停辦「桃園彩色海芋季」及「坑子溪愛戀桃金孃」活動，也不提供接駁車、停車場、市集、工作人員等動態服務，避免有群聚情事發生。

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