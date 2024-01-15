公告總統當選人將暫凍結人事　調查局趕發第2波簡任官18人遷調

▲法務部調查局外觀。（圖／記者黃哲民攝）

記者黃哲民／台北報導

法務部調查局因應2位現任副局長黃義村、文瀚明（16日）同時屆齡退休，帶動一連串高階人事異動，今上午第1波發布3位新任副局長孫承一、吳富梅、吳以公與主任秘書余尚賢的升任訊息，下午再發布18位簡任官員調動，統一於明天交接。其中新任台北市調查處長洪慶裕的2位千金也都是調查官，小女兒洪婕琳去年（2023年）剛結業，父女倆還同框受訪。

《公務人員任用法》第26條之1規定，《憲法》或法規未定有任期之中央各級機關政務首長，於總統競選連任未當選或未再競選連任時，自次屆該項選舉當選人名單公告之日起至當選人宣誓就職止，不得任用或遷調人員。在此期間內，機關出缺之職務，得依規定由現職人員代理。中央選舉委員會預定於本月（1月）19日周五前，公告本次總統、副總統與立法委員二合一選舉當選人名單。

調查局本次18位簡任官員人事異動名單如下：

一、毒品防制處處長蔡文郎調派主任秘書室研究委員。

二、國際事務處處長林玉珍調派主任秘書室研究委員。

三、鑑識科學處處長鄭國明調派主任秘書室研究委員。

四、督察處處長陳孝昌調派主任秘書室研究委員。

五、國內安全調查處處長洪慶裕調派臺北市調查處處長。

六、航業調查處處長連震宗調派廉政處處長。

七、經濟犯罪防制處副處長何復生調陞經濟犯罪防制處處長。

八、經濟犯罪防制處處長高聰明調派毒品防制處處長。

九、洗錢防制處副處長吳月萍調陞洗錢防制處處長。

十、新北市調查處副處長陳宇源調陞國內安全調查處處長。

十一、國際事務處副處長馬忠亮調陞國際事務處處長。

十二、保防處副處長顏成安調陞鑑識科學處處長。

十三、通訊監察處副處長廖崇賢調陞通訊監察處處長。

十四、廉政處副處長袁正煒調陞督察處處長。

十五、桃園市調查處副處長張穎仁調陞航業調查處處長。

十六、資通安全處副處長吳幸燦調派毒品防制處副處長。

十七、公共事務室主任戴春成調派洗錢防制處副處長。

十八、毒品防制處副處長劉怡聖調派總務處副處長。