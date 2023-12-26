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打詐中心遭爆主帥病假142天「群龍無首」　調查局提數據駁斥

▲▼法務部調查局6月30日舉辦打詐督導中心揭牌典禮，調查局長王俊力親自主持。（圖／調查局提供）

▲法務部調查局今年（2023年）6月30日舉辦打詐督導中心揭牌典禮，調查局長王俊力（左3）親自主持。（圖／調查局提供）

記者黃哲民／台北報導

成軍甫半年多的調查局打詐督導中心，近日被媒體披露因主任掛病號請假142天至今年底跨年夜，以致群龍無首。調查局今（26日）澄清指出，該中心主任謝在富確實遵醫囑休養中，但代理人持續推動業務、運作順暢，今年已查獲18座電信詐欺機房及洗錢水房，數量創下歷年新高、比去年成長3倍，籲請各界支持與鼓勵辦案人員辛勞。

調查局打詐督導中心全名「新世代打擊詐欺督導中心」，聚焦刨根查緝投資詐欺犯罪與集團性電信詐欺機房、洗錢水房，以貫徹行政院宣示「新世代打擊詐欺策略行動剛領1.5版」，今年（2023年）4月30日在調查局局本部成立，跨領域編組資安、通訊監察、洗錢防制與鑑識科學等辦案高手，由調查局經濟犯罪防制處督導。

而現年50歲的謝在富為調查班第35期結業，曾因連續3年拿下3大功的傑出表現，獲選法務部2011年模範公務員，專長正是偵辦金融犯罪與查緝洗錢，今年1月間他健康出狀況、自覺不堪負荷，辭任台北市調查處中山調查站主任與調查官職務專心養病，但幾個月後認為身體已好轉，隨即申請復職獲准，擔任新北市調查處專門委員。

▲▼法務部調查局6月30日舉辦打詐督導中心揭牌典禮，調查局長王俊力親自主持。（圖／調查局提供）

▲法務部調查局今年（2023年）6月30日舉辦打詐督導中心揭牌典禮，調查局長王俊力（左1）親自主持。（圖／調查局提供）

剛好當時打詐督導中心公開甄選主帥，謝在富報名參加，調查局長王俊力肯定他嫻熟經濟犯罪防制業務、任內績效卓著，相關工作經驗符合任務需求，指派他為打詐督導中心首任主任，今年6月30日隨著打詐督導中心揭牌典禮正式上任。

但近日媒體披露，謝在富回鍋領軍不久，又因過度勞累掛病號，更從9月19日起請長假到本月（12月）31日，加上先前零星請假共142天，不僅基層有微詞、當初替謝在富爭取職位的幫手覺得沒面子，更使打詐督導中心群龍無首、打詐戰力受影響。

調查局今澄清指出，謝在富因有醫院診斷證明等文件，調查局准假讓他從9月中旬起遵醫囑休養，希望他盡快恢復健康，期間由經濟犯罪防制處辦案經驗豐富的陳姓科長代理，持續規劃與推動打詐策略，並在經濟犯罪防制處處長、副處長督導下，業務運作順暢、績效良好，並無所謂「群龍無首」情形。

調查局指出，今年目前已查獲18座電信詐欺機房及洗錢水房，數量創下歷年最高紀錄，比去年（2022年）查獲6座的績效成長300%，比前年（2011年）查獲的11座也增加逾54%，籲請各界支持與鼓勵辦案人員辛勞。據悉，若謝在富仍須養病，調查局可能在明年（2024年）初通盤檢討人事調動時處理。

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