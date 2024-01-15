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調查局新任副局長2+1！增「科技」領域　主秘兼資安長吳富梅升任

▲▼調查局前天（14日）與金控業者簽約分享資安情報，調查局長王俊力（左）、主秘吳富梅（中）與台北市調查處長孫承一（右）比鄰而站。（圖／調查局提供）

▲即將升任調查局副局長的孫承一（右）、吳富梅（中）。左為調查局長王俊力。（圖／調查局提供）

記者黃哲民／台北報導

調查局2位現任副局長黃義村、文瀚明（16日）同日屆齡退休，且今年（2024年）元旦新增1位副局長職缺，調查局今發布總統大選後第1波人事案，由現任主任秘書孫承一、台北市調查處長吳富梅與廉政處長吳以公升任副局長，分別督導國家安全、資通安全與犯罪調查業務，主秘一職由通訊監察處長余尚賢升任。

黃義村2021年1月從主秘接任副局長至今3年，督導犯罪調查業務並兼任局本部新聞發言人，是首席副局長，文瀚2022年1月從新北市調查處長接任副局長，主管國安相關業務，2人上周六（13日）督軍忙完總統、立委二合一大選、平安下莊，明一同屆齡65歲退休。

▲▼檢察總長邢泰釗（右）贈調查局副局長黃義村（左）榮退禮物。（圖／最高檢察署提供）

▲檢察總長邢泰釗（右）日前贈送調查局副局長黃義村（左）榮退禮物。（圖／最高檢察署提供）

孫承一為調查班第23期結業，從外勤據點基層一路打拚，歷練新北市調查處雙和調查站、台東縣調查站、彰化縣調查站等外勤站主任，以及台北市調查處副處長、調查局保防處處長等要職，本身擅長蒐集與分析情報，任職保防處期間更熟悉國安與機敏業務，去年（2023年）2月從台北市調查處長轉任主秘，升任副局長後，將督導國安相關工作。

吳富梅為調查班第26期結業，在資通安全處從基層調查官一路歷練到處長，期間曾擔任新北市調查處簡任秘書等職，2020年起，政府打擊網軍假訊息與駭客入侵，資安處崛起，吳富梅資安專長更受重視，2021年1月接任主秘兼資安長，去年和孫承一互調職務轉任台北市調查處長，升任副局長將督導科技偵查、資通安全、通訊監察及鑑識等相關工作。

▲邢檢察總長致贈琉璃法秤給即將退休的文瀚(左)、黃義村(右)副局長 。（圖／最高檢察署提供）

▲檢察總長邢泰釗（右）日前致贈琉璃法秤給即將退休的調查局副局長文瀚（左） 。（圖／最高檢察署提供）

吳以公是吳富梅的調查班同學，歷任台北市調查處機動工作站主任、北部地區機動工作站主任、台北市調查處副處長等要職，2022年1月升任廉政處長迄今，從基層起就承辦各類案件，經驗豐富，在廉政處長任內督導廉政、賄選查察業務，著有佳績，升任副局長督導廉政、經濟犯罪防制、毒品防制、洗錢防制等犯罪調查工作。

余尚賢為調查班第25期結業，曾任台北市調查處大安調查站、新竹市調查站等外勤站主任，以及資通安全處副處長與處長等職，2023年2月調任通訊監察處長至今，內外勤經驗豐富，善於協調溝通，升任主秘將協助督導調查局各項工作。

調查局原僅編制2位副局長，今年元旦立法院三讀修正《法務部調查局組織法》，將副局長2人修正為「2至3人」，且修法理由載明「亟需增置『科技』副首長1名，襄助局長推展科技偵查業務，以綜理該局科技發展、電腦與網路犯罪偵處、資通安全、鑑識科學及通訊監察等科技研發與犯罪調查事項」，而此波調查局層峰人事有2人具備資安專業背景，印證對資通安全的重視。

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