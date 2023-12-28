網傳教育部要建中撤「禮義廉恥」匾額　事實查核：舊謠言選前再現

▲建國中學紅樓禮義廉恥匾額。（圖／ETtoday資料照）

記者楊惠琪／台北報導

社群平台與通訊軟體近期流傳「建中校長真有膽識，公開倡導禮義廉恥」，面對教育部要求撤下禮義廉恥匾額，校方直接回覆「不同意」等內容。台灣事實查核中心今天公布查核報告，發現此傳言是舊謠言，是捏造虛構的假事件，曾經在2020年熱傳，於2024年總統大選前又重新熱傳，因此為「錯誤訊息」。

台灣事實查核中心表示，從今年11月中旬起到12月社群平台流傳關於建中校內禮義廉恥匾額的貼文，文中提及「建中校長真有膽識，公開倡導禮義廉恥」、「建中校長說，教育部要求建中，把掛在紅樓超過半世紀的『禮義廉恥』題字拿下，校方很有guts地直接回答『不同意』」、「莊校長堅持『禮義廉恥』不可廢」等內容。

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經查核中心向建中查證，校方回應，教育部從來沒有要求建中拿下紅樓古蹟中的「禮義廉恥」匾額，也未獲相關指令，傳言說「校長堅持拒絕」也是虛構內容；事實上，紅樓古蹟中的禮義廉恥匾額也從未拿下來。並指此不實訊息源自7年前總統大選期間，多次重新流傳並加上新的文字內容。

查核中心曾在2020年採訪教育部，當時教育部也表示，從未要求各級學校拿下「禮義廉恥」匾額。過去就曾有媒體報導此傳言為假訊息。因此，查核中心指出，此傳言是舊謠言，是捏造虛構的假事件，為「錯誤」訊息，曾經在2020年熱傳，於2024年總統大選前又重新熱傳，此次熱傳為變形版本，新增建中校長段落文字。