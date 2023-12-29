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工教系停招惹校友不滿！台師大：技職師資由碩博班培育

▲▼台師大工教系停招讓校友不滿，校方澄清，技職司資將由碩博班培育。科技與工程學院院長鄭慶民（左）、師資培育學院院長林子斌（右）出面說明。（圖／記者許敏溶攝）

▲台師大工教系停招讓校友不滿，科技與工程學院院長鄭慶民（左）、師資培育學院院長林子斌（右）出面說明，強調技職師資將由碩博班繼續培育。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

台師大日前宣布，已有70年歷史的工業教育系將從114學年起停招學士班，消息傳出引發校友與教育團體不滿。台師大今（29日）主動召開記者會說明，強調台師大雖已積極轉型成頂尖綜合大學，仍肩負師資培育責任，工教系轉型為科技與工程學院，技職師資轉由其他專業系所及碩博班培育，並許下對技職教育兩大承諾，維持原本工教系技職招生人數，並持續培養技職優質師資。

台師大工教系學士班是台灣第一個技職教育師資培育學系，至今已有70年歷史，更是技高、科大校長搖籃。但台師大在20日校務會議上決議，從114學年起停招學士班。未來仍將保留碩、博士班，校方也提出「輔導轉系、原系畢業、持續培育師資生」等三項方案，保障學生受教權益。

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不過，消息傳出後引發各界熱烈討論，也讓部分校友不滿。為了消除各界疑慮，台師大科技與工程學院院長鄭慶民與師資培育學院院長林子斌今天上午聯袂召開記者會，強調未來將維持原本工教系技職招生人數，並持續培養技職優質師資。

台師大首先說明，根據統計，近幾年因少子化緣故，高職教師缺額減少，工教系師資生考上教職機率雖高，但擔任教師佔工教系全部學生比例不高。高達8成以上學生到業界就業，校方順應時代趨勢調整招生策略，學生可更精進專業技能，無論要擔任教職或投入業界，將是更具國際競爭力的頂尖人才。

鄭慶民隨後表示，台師大培養技職教育師資責任不變，只是工教系培養「技術型高中動力機械群及電機電子群師資」責任，未來將會由車輛與能源工程學士學位學程來承擔。科工學院會維持培育技術型高中機械群、動力機械群及電機電子群師資，由機電工程系、車輛與能源工程學士學位學程及電機工程系來培育，針對工教系現有動力機械群及電機電子群的技術型高中招生名額，將移撥至車能學程為主，技高招生名額不會受影響。

鄭慶民強調，師資培育法公布實施後，工教系學生已不再有擔任教職的保障，因此勢必得轉型，所以機械組才會成立機電工程學系、電機電子組成立電機工程學系，但也未放棄技職師資培育的責任，兩系仍然有招收技高學生及培育技高師資。

台師大師資培育學院院長林子斌認為，工教系轉型並非不重視技職教育，而為了提升師資優質及穩定，台師大願意擔任師資培育領頭羊，發揮教育領域在全球領先的學術量能，積極協助教育部盤點各類科師資需求，以維持「教師安全儲備量」。

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