愛爾麗醫療集團熱心公益　捐贈救護車提升緊急救護能量護「嘉」人

▲愛爾麗集團秉持暖心公益理念，捐贈臺中榮民總醫院嘉義分院1輛救護車。

圖、文／愛爾麗集團提供

國內醫美企業愛爾麗集團秉持暖心公益理念，於今(11)日捐贈臺中榮民總醫院嘉義分院1輛救護車，提升嘉榮緊急救護能量，嘉惠雲嘉南榮民(眷)及鄉親；本日捐贈儀式在中榮嘉義分院正門廣場舉行，愛爾麗集團常如山董事長偕同夫人李怡如出席「愛傳嘉義 醫起護生命」愛爾麗醫療集團捐贈救護車典禮，常如山董事長將象徵守護民眾健康的鑰匙交給院長陳正榮，院方並回贈感謝狀及紀念品，現場溫馨感人。



愛爾麗集團董事長常如山表示，從事醫療產業25年，經常與醫護人員溝通互動，深知解醫療團隊24小時隨時待命的辛勞，每一位醫護堅守崗位，都是秉持守護民眾健康的使命及大愛，令其相當敬佩。同時也了解醫護人力的不足與辛苦，故愛爾麗集團透過捐贈硬體來支持醫護。常董事長表示嘉義縣市是全國老化最嚴重縣市，透過贈救護車只是將家庭、學校從小所教導「取之社會、用之社會」的觀念，化作回饋社會鄉親的小愛，也希望以具體行動支持醫療院所，成為醫護人員堅強的後盾，來協助更多需要鄉親及長者。



常董事長也提及愛爾麗集團規劃，捐贈100臺救護車給各縣市政府消防局或醫院，目前捐贈給嘉榮是第51臺，也是捐贈嘉義縣市的第3臺救護車，未來將視各縣市消防單位、醫院及偏鄉的需要，持續帶領愛爾麗集團以具體行動來支持醫護，及提升各縣市急救能量，盼協助更多有緊急就醫需要的鄉親及榮民(眷)即時醫療救治。