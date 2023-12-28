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交長喊失望！「車禍死傷降5%目標」無法達成　10月死傷人數全都增

▲車禍。（圖／達志示意圖）

▲10月車禍死傷人數全較去年同期上升。（示意圖／達志影像）

記者李宜秦／台北報導

交通部今日召開道安說明會，10月死傷人數均增加，交通部長王國材坦言，今年無法達到全年死傷人數下降5%的目標，對此也感到非常失望，希望明年執行永續提升行人安全計畫，透過四百億的經歷改善路口交通工程，從根本解決道路危險問題。

交通部表示，今年10月道路交通事故32,395件，比去年同期減少74件，造成291人死亡，比去年同期增加23人死亡、43,624人受傷，比去年同期增加297人受傷。

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其中機車死亡178人比去年同期增加16人、高齡者死亡130人比去年同期增加17人、酒駕造成死亡22人（比去年同期減少6人），而行人死亡48人（比去年同期增加4人）。

另外，大型車造成死亡人數36人，比去年同期增加6人，占總體增加數26.1%，交通部公路局已經研擬高違規駕駛人調訓、與勞檢機關聯合稽查、GPS管理及加強教育訓練等因應策略。

王國材表示，對於10月的成績感到十分失望，今年也難以達到全年車禍死傷人數下降5%的目標，明年開始即將執行永續提升行人安全計畫，1年100億元、4年共有400億元的經費，不過有些縣市申請不夠踴躍，除了六都以外，申請的件數不多，希望地方能熱烈參與，若有危害行人安全的路口就申請改善，如人行道擴建、騎樓整建整平等都適用。

王國材也表示，明年開始道安委員會將於行政院舉辦，由行政院長主持，除交通部外還有各縣市首長、專家學者等一同參與，交通部已經擬好交通安全綱要計畫，屆時將會在會中提出，交通部會持續監督各地方政府道安績效，若有不足之處，會直接在會議中告知縣市首長如何加強。

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