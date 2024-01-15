龍年暴富！命理師曝12生肖「錢包招財顏色」　2種人別選藍色

▲錢包的顏色選對了，可發揮守財、聚財效果。（示意圖／翻攝自photoAC）

圖文／CTWANT

每個人每天幾乎都會用到的錢包，除了大小、型式之外，顏色更是招財關鍵。塔羅牌老師艾菲爾就透露，錢包不是越貴就代表財運越好，而是選對錢包的顏色才是影響財運的重要關鍵，用對顏色可以增加財運，因此他特別分享適合12生肖的錢包種類，不妨趁著農曆年前，為自己換一個更有財氣的錢包。

艾菲爾在臉書粉專發文指出，錢包是迷你財庫，過年時選用正確顏色可發揮守財、聚財效果，建議可以查自己的八字喜忌，例如命理忌火，不能用紅色錢包；命理忌金，不能用白色、金色或黃色的錢包。如果不清楚八字喜忌，建議以深色的皮夾為主。

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生肖五行為木的虎、兔

適合用綠色或藍色的錢包。綠色是木的代表色，可以增強木的生旺氣，有助於提升財運和事業運。藍色是水的代表色，可以滋養木，讓木更茁壯，有助於增加收入和財富。這兩種顏色的錢包都可以讓老虎、兔子的朋友在新的一年裡，有更多的財源滾滾來。

忌用：白色（白色屬金，金克木）

生肖五行為火的蛇、馬

適合用紅色或紫色的皮夾。紅色是火的代表色，可以增強火的旺盛氣，有助於提升人氣和桃花運。紫色是火中帶金的顏色，可以增加貴人運和權力運，有助於提升地位和名聲。這兩種顏色的錢包都可以讓蛇、馬的朋友在新的一年裡，有更多的機會和好運。

忌用：藍色（藍色屬水，水克火）

生肖五行為土的牛、龍、羊、狗

適合用黃色或棕色的錢包。黃色是土的代表色，可以增強土的穩定氣，有助於提升健康和家庭運作。棕色是土中帶木的顏色，可以增加學習和創造力，有助於提升智慧和才能。這兩種顏色的錢包都可以讓牛、龍、羊、狗的朋友在新的一年裡，有更多的安全感和成就感。

忌用：綠色（綠色屬木，木剋土）

生肖五行為金的猴、雞

適合用白色或金色的皮夾。白色是金的代表色，可以增強金的清潔氣，有助於提升品味和形象。金色是金中帶火的顏色，可以增加活力和魅力，有助於提升自信和吸引力。這兩種顏色的錢包都可以讓猴子、雞的朋友在新的一年裡，有更多的魅力和風采。

忌用：紅色（紅色屬火，火克金）

生肖五行為水的鼠、豬

適合用黑色或灰色的皮夾。黑色是水的代表色，可以增強水的深沉氣，有助於提升智慧和隱藏力。灰色是水中帶土的顏色，可以增加實力和耐力，有助於提昇實力和堅持力。這兩種顏色的錢包都可以讓老鼠、豬的朋友在新的一年裡，有更多的智慧和堅持。

忌用：黃色（黃色屬土，土克水）

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