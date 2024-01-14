選後找戰犯朱立倫成箭靶　張麗善緩頰：三戰兩勝不能把矛頭指向他

▲國民黨主席朱立倫。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳弘修／台北報導

2024總統大選剛落幕，國民黨總統候選人侯友宜落敗，隨即有人開槍要國民黨主席朱立倫下台，對此，雲林縣長張麗善表示，此時此刻大家要團結，不能選後找戰犯，更不能把矛頭指向主席朱立倫。

張麗善14日透過臉書發文指出，她想要說句公道話，在朱立倫擔任黨主席以來，在重要的三場戰役當中贏了兩場，不只在2022年五合一選舉，贏了15席縣市首長的選舉，且在六都當中能贏得四都，這是有史以來最好的成績。

張麗善說，這次總統選舉雖然失利，無法達成政黨輪替的目標，但是國民黨在立委選舉中成功拿下52席立委，成為國會最大黨。在雲林縣的表現更是能夠看出黨中央以及選辦的努力，拿下海線一席立委，不分區更有韓國瑜、許宇甄、張嘉郡四位立委替雲林縣未來在中央發聲，讓縣政能夠順利推動。這些努力得來的成果，都不容抹滅也不容忽視，此時此刻黨內的先進前輩應該要收拾起悲憤的心情盡速調整腳步。

此外，張麗善也呼籲國民黨上下全力支持朱立倫主席。她表示，國民黨應儘速整軍準備蓄勢待發，發揮最大在野黨監督的力量，才不致辜負百姓的期望，好好努力為百姓謀福利，重拾百姓對國民黨的信心，希望黨內以及國人不要因為選舉結果再次造成分裂，應該要展現團結氣勢，不要再被見縫插針。