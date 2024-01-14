快訊／南韓軍方：北韓朝日本海發射彈道飛彈　日防衛省籲船隻小心

▲ 金正恩先前監督飛彈發射畫面。（圖／路透社）

記者陳宛貞／編譯

南韓聯合參謀本部14日指出，北韓朝東海（日本海）發射彈道飛彈，為平壤今年首度射彈挑釁。日本防衛省也發布警訊，北韓疑似發射彈道飛彈，防衛省正在收集情報，確認是否對日本造成影響，呼籲船隻注意相關資訊，若發現墜落物體切勿靠近，並立即通報海上保安廳。

根據《韓聯社》，南韓聯參約於當地14日下午2時58分（台灣1時58分）發布消息，稱北韓朝東海發射不明彈道飛彈，軍方正分析該發射體飛行距離及高度、速度等數據。這是北韓今年首度射彈挑釁，距離去年12月18日發射洲際彈道飛彈相隔27日。

另據NHK，日本政府已針對此次北韓射彈，在總理官邸危機管理中心官邸對策室召集相關部署負責人，成立緊急小組，進行蒐集情資及受災狀況等工作。海上保安廳約3時11分（台灣2時11分）援引防衛省情報指出，疑似彈道飛彈的物體已經墜落，呼籲航行中的船舶當心。據防衛省關係人士，該物體掉落日本專屬經濟海域（EEZ）以外。