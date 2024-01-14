大選結束！高端合約何時公開？　王必勝重申立場：明再聯繫問進度

▲高端疫苗爭議，資料照。（圖／記者李毓康攝）

記者洪巧藍／台北報導

2024總統大選由民進黨候選人賴清德勝選，而選舉期間高端新冠疫苗爭議一直成為政治攻防焦點，選前賴清德也支持公開高端採購合約，選舉落幕後，針對高端合約問題，衛福部長薛瑞元今（14）日表示「還是會再追」；次長王必勝受訪重申，衛福部立場為「希望公開、儘速公開」，明天再聯繫他們公司問進度。

衛福部和高端新冠疫苗採購合約保密期限為5年，針對是否提前公開？高端日前表示，9日收到衛福部疾管署來函公文，建請同意提早解除有關新冠疫苗緊急採購之保密合約。 高端為上櫃公司，為符合公司治理運作及保障4.6萬名股東權益，將依法召開董事會討論決議。

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▲衛福部長薛瑞元出席台灣醫法實務論壇-台北場。（圖／記者洪巧藍攝）

不過一直到選後的今日都遲遲沒有高端董事會召開相訊息。薛瑞元今日出席台灣醫法實務論壇受訪表示，衛福部這邊還在等，「還是會再追」，但目前還是不知高端何時會舉行董事會。王必勝受訪重申，針對高端疫苗合約，衛福部立場為「希望公開、儘速公開」，明天會再聯繫他們公司問進度。

疾管署日前表示，國際上政府與疫苗公司簽訂疫苗採購契約時，均有保密條款，此為國際商業慣例，並非我國政府獨斷為之。政府既為簽約一方，必須依照合約辦理。但也與簽約方溝通，建議可提前公布。疾管署業已於2022年11月3日及11月22日發函給高端公司，請其公開契約內容，對方尚未表示同意，將持續溝通。

疾管署強調，採購合約明訂雙方之義務，是針對簽約兩方的保障及信用基礎，政府如果單方面違背簽約義務，不但可能傷害政府信用，也將衝擊未來國際疫苗及藥物大廠之簽約及出售意願