　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

大選結束！高端合約何時公開？　王必勝重申立場：明再聯繫問進度

▲▼高端疫苗今日開放施打,台北長庚醫院團隊於台北田徑場設立大型疫苗接種站為民眾施打疫苗,COVID-19疫苗,新冠肺炎,武漢肺炎,接種疫苗,副作用,不良反應,群體免疫,法定傳染病,醫護人員,防護衣,國產疫苗,接種率,防疫,疫情,緩打潮,EUA緊急授權,免疫橋接,中和抗體,保護效力,次蛋白疫苗。（圖／記者李毓康攝）

▲高端疫苗爭議，資料照。（圖／記者李毓康攝）

記者洪巧藍／台北報導

2024總統大選由民進黨候選人賴清德勝選，而選舉期間高端新冠疫苗爭議一直成為政治攻防焦點，選前賴清德也支持公開高端採購合約，選舉落幕後，針對高端合約問題，衛福部長薛瑞元今（14）日表示「還是會再追」；次長王必勝受訪重申，衛福部立場為「希望公開、儘速公開」，明天再聯繫他們公司問進度。

衛福部和高端新冠疫苗採購合約保密期限為5年，針對是否提前公開？高端日前表示，9日收到衛福部疾管署來函公文，建請同意提早解除有關新冠疫苗緊急採購之保密合約。 高端為上櫃公司，為符合公司治理運作及保障4.6萬名股東權益，將依法召開董事會討論決議。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼衛福部長薛瑞元出席台灣醫法實務論壇-台北場。（圖／記者洪巧藍攝）

▲衛福部長薛瑞元出席台灣醫法實務論壇-台北場。（圖／記者洪巧藍攝）

不過一直到選後的今日都遲遲沒有高端董事會召開相訊息。薛瑞元今日出席台灣醫法實務論壇受訪表示，衛福部這邊還在等，「還是會再追」，但目前還是不知高端何時會舉行董事會。王必勝受訪重申，針對高端疫苗合約，衛福部立場為「希望公開、儘速公開」，明天會再聯繫他們公司問進度。

疾管署日前表示，國際上政府與疫苗公司簽訂疫苗採購契約時，均有保密條款，此為國際商業慣例，並非我國政府獨斷為之。政府既為簽約一方，必須依照合約辦理。但也與簽約方溝通，建議可提前公布。疾管署業已於2022年11月3日及11月22日發函給高端公司，請其公開契約內容，對方尚未表示同意，將持續溝通。

疾管署強調，採購合約明訂雙方之義務，是針對簽約兩方的保障及信用基礎，政府如果單方面違背簽約義務，不但可能傷害政府信用，也將衝擊未來國際疫苗及藥物大廠之簽約及出售意願

ET快訊
快訊／南韓軍方：北韓朝日本海發射彈道飛彈
快訊／全找回來了！　逾200張選票被偷走
圓山飯店外婚禮賓客大亂鬥　3人打起來
大選結束！高端合約何時公開？　王必勝重申立場：明再聯繫問進度
6年前神預言柯文哲落選！周映君全命中：他選上我引退　網瘋朝聖
分析／不敵藍綠白成「時代眼淚」　曾經第三大黨陷「黃國昌路線」
安心亞質問阿Ken「從沒喜歡過我？」　見安芝儇較勁...尷尬

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

大選結束！高端合約何時公開？　王必勝重申立場：明再聯繫問進度

老公婚前婚後判若兩人　人妻怒吼：離婚協議書就是不肯簽

邀男友來家裡過年！她一原因狂盧「包10萬給爸媽」：說好要疼我

數量輾壓！選後他驚覺多數台人「很安靜」：吵的才是少數人

雞蛋產量近2年高點　公會：「選前配合凍漲」下周蛋價維持平盤

第一次當選務人員　妹子見「投票所1狀況」傻眼：到底來幹嘛

「入冬第二波寒流」估下周一報到！氣象署曝最冷時間點

賴清德當選！薛瑞元曝衛福部2大優先任務：健保、人工生殖法修法

獨／撞臉Sandy！全台最美護管員　騎打檔車、跋山涉水守護森林

快訊／2縣市亮低溫燈號！明早「下探10°C↓」

返鄉投票不知車資調漲　女為「多60」與司機爭執

她遭男友嫌身材太胖！　帥警朋友：建議分手XD

用「豐唇神器」變香腸嘴！　妹子崩潰：我等一下要出門

泫雅氣場太強！金在中以為她170cm　私下太反差「路人看一眼就走」

醒醒啊！柴出門前還在睡　每天賴床被爸公主抱伺候

台中二寶媽被夾亡...丈夫心碎　不追究責任：太太無法活過來

賴清德競選總部：暫時領先 支持者歡呼！

哥哥推葫蘆→撞倒弟弟　下秒「咚」被反彈回擊

陳智菡哽咽「我們真的沒有輸」　2原因讓票被瓜分：柯文哲盡力了

調皮暹羅貓推罐回眸「看臉色」！　默默移回原位...網笑：差點悲劇

大選結束！高端合約何時公開？　王必勝重申立場：明再聯繫問進度

老公婚前婚後判若兩人　人妻怒吼：離婚協議書就是不肯簽

邀男友來家裡過年！她一原因狂盧「包10萬給爸媽」：說好要疼我

數量輾壓！選後他驚覺多數台人「很安靜」：吵的才是少數人

雞蛋產量近2年高點　公會：「選前配合凍漲」下周蛋價維持平盤

第一次當選務人員　妹子見「投票所1狀況」傻眼：到底來幹嘛

「入冬第二波寒流」估下周一報到！氣象署曝最冷時間點

賴清德當選！薛瑞元曝衛福部2大優先任務：健保、人工生殖法修法

獨／撞臉Sandy！全台最美護管員　騎打檔車、跋山涉水守護森林

快訊／2縣市亮低溫燈號！明早「下探10°C↓」

快訊／南韓軍方：北韓朝日本海發射彈道飛彈　日防衛省籲船隻小心

汪星人艾瑪招牌「肉嘟嘟嘴皮」擠過門　網友融化超想揉

七期穩坐豪宅霸主寶座　半個月內現3筆8000萬↑交易

台南做工行善團　兵分三路完成第250戶弱勢修繕

龜山島海域漁船大火！駭人濃煙沖天　2人跳船逃生獲救

選舉史首次出現「總統得票＜政黨票」　侯康得票比國民黨少9萬票

悍將尋覓新洋投？領隊：名單4至5人　有望農曆年前確認

快訊／全找回來了！「失竊選票」藏5F圖書室　警逐層找到最後2張

比特王PO「16分鐘監票影片」質疑：事情大條了　2派網友吵翻

習近平：政法工作要堅持發展「楓橋經驗」

白目狐獴伸手想摸柴犬　牠暴走狂吠：不要碰我

生活熱門新聞

男私密除毛「女師手彈一下」　同行氣炸

賴清德一路領先！「鐵桿綠爸媽臭臉」高興不起來

挑戰立委沒上！蔣月惠「20萬保證金全捐」網看哭

氣罵年輕人投柯「侯早就贏了」！PTT吐真心話

凌濤轟黃珊珊戰犯　網：怪別人最厲害

今晚10°C↓範圍曝！明東北季風挾雨彈襲

他驚覺「台灣多數人」很安靜：輾壓吵的人

第一次當選務人員　妹子見1景象傻眼：來幹嘛

「女兒預知夢」成真！夢境曝光　台大醫：我們守住台灣了

台灣第5大黨驚呆網　打贏基進、親民黨

侯友宜認敗選「後面正妹低頭狂哭」　網洗版：她是誰

妹子逛街「下體掉出一隻腳」！醫傻眼：不知自己懷孕

外表隨和內心超有原則！4星座最不易動搖

投開票遭疑作票　眾人曝選務員1心態：不可能

更多熱門

相關新聞

賴清德當選！薛瑞元曝衛福部2大優先任務

賴清德當選！薛瑞元曝衛福部2大優先任務

2024總統大選由民進黨候選人賴清德勝選，當選感言直言健保財務永續為亟待解決的重大議題。衛福部長薛瑞元今（14）日透露，未來最優先要處理的2大法案，一個就是健保，由於涉及執行、制度面等面相非常廣，將是艱鉅工作；另一個則是在法律倫理上充滿挑戰的人工生殖法，都還要進一步凝聚共識。

陳時中激動喊「謝謝大家還我們公道」　鞠躬致意：不畏艱難繼續來拼

陳時中激動喊「謝謝大家還我們公道」　鞠躬致意：不畏艱難繼續來拼

新冠確診個案居家照護費追扣引反彈！健保署：研議補付

新冠確診個案居家照護費追扣引反彈！健保署：研議補付

醫院評鑑「鑑別力不足」　擬下周再開會討論

醫院評鑑「鑑別力不足」　擬下周再開會討論

「拔菜總部」衝疾管署！要求投票前公開高端合約

「拔菜總部」衝疾管署！要求投票前公開高端合約

關鍵字：

衛福部高端薛瑞元

讀者迴響

熱門新聞

「罷免侯友宜」破7.6萬人　謝龍介發聲

賴清德勝選　拜登：美國不支持台灣獨立

愛莉莎莎轟作票被罵「緊急道歉了」！網揪證據打臉

本土劇男星林義芳「LINE群拉票」爆違法！本人認了

2縣市逆轉翻藍　全台變天版圖一次看

男私密除毛「女師手彈一下」　同行氣炸

柯文哲敗選「個人補助款1.1億」　民眾黨另可領6億

郭正亮：：賴清德「2028最大關卡」是柯文哲、盧秀燕

即／侯康配輸90萬票　韓國瑜發聲了

票箱內層有票！愛莉莎莎PO影片質疑

賴清德一路領先！「鐵桿綠爸媽臭臉」高興不起來

選立委唯一上榜藝人！郭昱晴最新貼文全是應援

職業撞球賽「正妹女裁判」成焦點！　IG長腿美照被神出

學者指侯友宜戰略錯誤釀敗選　「六都都輸」衝擊蔣、盧等藍接班梯隊

醫預言「民進黨流失300萬票」　留言一面倒喊準

更多

最夯影音

更多
返鄉投票不知車資調漲　女為「多60」與司機爭執

返鄉投票不知車資調漲　女為「多60」與司機爭執
她遭男友嫌身材太胖！　帥警朋友：建議分手XD

她遭男友嫌身材太胖！　帥警朋友：建議分手XD

用「豐唇神器」變香腸嘴！　妹子崩潰：我等一下要出門

用「豐唇神器」變香腸嘴！　妹子崩潰：我等一下要出門

泫雅氣場太強！金在中以為她170cm　私下太反差「路人看一眼就走」

泫雅氣場太強！金在中以為她170cm　私下太反差「路人看一眼就走」

醒醒啊！柴出門前還在睡　每天賴床被爸公主抱伺候

醒醒啊！柴出門前還在睡　每天賴床被爸公主抱伺候

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

《料理之王4》美味回歸！

《料理之王4》美味回歸！

12月起每周五1200，《料理之王4》於ETtoday播吧、料理之王YT、東森購物YT直播。

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面